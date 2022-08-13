سارع قبل نفاذ الكمية آخر يوم في خصومات أسواق العثيم السعودية على كافة المنتجات
تقدم أسواق العثيم السعودية خصومات كل نهاية أسبوع ولمدة ثلاث أيام وذلك على جميع منتجات السلع الغذائية الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى العروض والتخفيضات التي يقدمها العثيم دائما لعملائه الكرام.
عروض أسواق عبد الله العثيم على السلع الغذائية
- متوفر لحم خروف بربري بالعظم بوزن كيلو جرام.
- يوجد صدور دجاج طريقة مقدمة من ساديا بوزن كيلو جرام.
- متاح أرز مصري مقدم من جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام.
- تخفيض على هيل مقدم من زينا برطمان بوزن 500 جرام.
- يوجد كاتشب طماطم من هاينز بوزن 1.35 جرام.
- متوفر صدور دجاج طرية مقدمة من دو بوزن 2 كيلو جرام.
- متواجد كورن فليكس مقدم من كلوفز أبو ديك بوزن كيلو جرام.
- متاح تونة مقدمة من فيكتو أبيض بزيت دوار الشمس بوزن 160 جرام.
- يوجد زيت زيتون مقدم من بورو فولد بكر بوزن 500 مل.
- خصم على أرز مقدم من زاد الوطن مزة هندي بسمتي بوزن 10 كيلو جرام.
- متوفر برجر مقدم من دو دجاج عادي بوزن 660 جرام.
- متاح ستربس دجاج مقدم من رويال بالثوم بوزن 750 جرام.
- يوجد سوبر شيش كباب بقري أو غنم مقدم من أمريكانا بوزن 600 جرام.
- تخفيض على خضار مشكل مقدم من مونتانا مجمد بوزن 400 جرام.
- متواجد صدور دجاج طرية مقدمة من داري بوزن 2 كيلو جرام.
- يوجد كريمة طبخ مقدمة من بريذيدن بوزن لتر.
- متاح ذرة العثيم حب كامل بوزن 340 جرام.
- متوفر شوكولاتة مقدمة من هالي بندق وكاكاو بوزن 750 جرام.
- تخفيض على حلاوة طحينة مقدمة من هالي سادة بوزن كيلو جرام.
- يوجد ستربس الدجاج المقرمش مقدم من سيارا بوزن 750 جرام.
- متوفر برجر مقدم من سيارا بقري جامبو بوزن كيلو جرام.
- متواجد زيت من هالي دوار الشمس بوزن 1.5 لتر.
- متاح حليب مركز سائل مقدم من المراعي بوزن 170 مل.
- يوجد خلطة زبدة إماراتي بلوك بوزن كيلو جرام.
- متوفر جبن جرين لاند قريش بوزن كيلو جرام.
- خصم على جبن كرافت أصلية كاسات بوزن 480 جرام.
- متاح جبن كرافت شيدر علب بوزن 100 جرام.
- متواجد حليب هالي بودرة كيس بوزن 2.25 جرام.
- متوفر كريمة للطبخ مقدمة من دانا بوزن 500 مل.