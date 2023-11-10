آخر مستجدات حرب غزة: حماس تطلق صواريخها على عمق إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

في وقت مبكر من يوم الجمعة، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أطلقت صواريخ تجاه عمق إسرائيل، ردًا على تصاعد حصيلة القتلى المدنيين في حرب غزة، وقد أصيبت امرأتان في تل أبيب بشظايا الصاروخ الذي أطلقته حماس، بعد فترة نسبياً من الهدوء في إطلاق الصواريخ، حيث قامت القوات الإسرائيلية بشن هجوم بري على قطاع غزة في الأسبوع الخامس من الصراع.

حماس تطلق صواريخ على عمق اسرائيل – المصدر CNN Arabic

وأفادت فرق الإسعاف بأن الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقت من غزة ومناطق أخرى على إسرائيل بلغت حوالي 9500، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير حوالي 2000 صاروخ وطائرة بدون طيار، دون وقوع أضرار في المناطق العامة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حوالي 12% من الصواريخ المطلقة من غزة، والتي تعد معظمها من صنع محلي، سقطت داخل الأراضي الفلسطينية، وقال الجيش: “مع توغل القوات الإسرائيلية على الأرض، تراجع عدد العمليات الصاروخية بشكل كبير”.

إيران : لا مفر من توسيع نطاق الحرب

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن رأيه بأن التصعيد في الحرب بين إسرائيل وحماس “ليس له مفر”، وسط المخاوف المتزايدة في المنطقة وخارجها.

وأفاد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الخميس: “بسبب تصاعد العنف ضد السكان المدنيين في غزة، فإن التصعيد في الحرب ليس له مفر”، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية يوم الجمعة.

وكانت طهران قد رحبت بالهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ووصفته بأنه “ناجح”، لكنها نفت أي تورط لها في هذا الهجوم، كما وأعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن دعم بلاده لفصائل المقاومة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن تلك الفصائل تتصرف بشكل مستقل.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس رئيسي مع قادة عرب في الرياض يوم السبت، لحضور قمتين تهدفان إلى التأكيد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة قبل أن يمتد العنف إلى دول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد حذرتا إيران مرارًا من الانخراط في الصراع في المنطقة، سواء كانت بنفسها أو عبر وكلائها.

وعلى الحدود بين لبنان وإسرائيل، لا يزال التبادل المستمر لإطلاق القذائف والصواريخ بين حزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وذلك بشكل يومي تقريبًا.