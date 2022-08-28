مايو كلينك Mayo Clinic توضح أفضل الأنظمة الغذائية لتجنب الإصابة بحصوات الكلى

سلطت مايو كلينك Mayo Clinic الضوء في تقرير قامت بنشره، على واحدة من أكثر الموضوعات أهمية، بل وشيوعًا على مستوى العالم، حيث بدأت مقالها تشير إلى الإحصائيات، التي تقول أن واحد من بين كل 10 أشخاص، يصابون بحصوات الكلى، في حياته أو حياتها، وأضافت أن مشكلة حصوات الكلى لا تقتصر على الألم المصاحب فقط، ولكن من الممكن أن تؤدي تلك الحالة إلى مضاعفات خطيرة، تحتاج في بعض الأحيان إلى دخول المستشفى وقد يصل الأمر إلى الجراحة، ولكن الخبر السار هنا، هو أنه يمكن الوقاية من حصوات الكلى، والوقاية منها بسيط بنفس درجة بساطة تناول الأطعمة الصحية.

أفضل الأنظمة الغذائية لتجنب الإصابة بحصوات الكلى

ومن جانبه، كان أخصائي أمراض الكلى في مايو كلينك Mayo Clinic، الدكتور “إيفان بورتر” الثاني، قد أوضح خلال تصريحاته، أن الوقاية من حصوات الكلى هي أهم شيئ يمكن التفكير به في تلك الحالة، وأضاف بورتر، أن هذا يكون من خلال خطة قوية للوقاية، تتضمن اختيار أنواع الأطعمة التي تقوم بتناولها، مشيرًا إلى الفواكه والخضروات التي تتضمن كميات كبيرة من المياه، كالخيار والطماطم والبطيخ، وقال بأن هذه الأطعمة تحتوي أيضًا على سترات طبيعية.

وأوضح بورتر خلال تصريحاته، أن هذه الأطعمة بمثابة مثبطات طبيعية لحصوات الكلى، ويمكن الاعتماد عليها كجزء من خطة الوقاية، لتجنب تكوين المزيد من حصوات الكلى، مضيفًا، أنه بجانب التفكير في الأطعمة التي يجب تناولها، يجب أيضًا التفكير في الأطعمة التي لا يجب تناولها، فنحن على علم جيد، بأن المصدر الحيواني للبروتين، ببساطة مرتبط مع زيادة مخاطر الإصابة بالحصوات.

وواحدة من الطرق التي يمكن من خلالها تفادي تكون المزيد من الحصوات، هي الحد من كميات اللحوم التي تقوم بتناولها، والالتزام بكميات أصغر منها، كذلك يوجد بعض أنواع من الأطعمة، تحتوي على كميات كبيرة من الأكسالات، مثل السبانخ، يجب الحد من تناولها، والكثير من الخضروات الورقية، المفيدة بالنسبة لك، لها تأثير سلبي بالنسبة للحصوات، وكطريقة لمكافحة ذلك، يمكنك إلحاق تلك الوجبات ببعض مصادر الكالسيوم، فعلى سبيل المثال، تناول الجبن بالإضافة إلى السبانخ قد تكون فكرة جيدة، بحسب تصريحات دكتور “بورتر”.