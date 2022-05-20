ما هو فيروس جدري القرود وما مدى القلق الذي يجب أن تشعر به

فيروس جدري القرود إليك ما يجب أن تعرفه عن الفيروس النادر الشبيه بالجدري الذي انتشر مؤخرًا في أوروبا وكندا والولايات المتحدة. قبل أسبوعين، كان من الممكن أن تكون قد سمعت عرضاً عن جدري القرود. اليوم أصبح المرض الفيروسي سريعًا مصدر قلق للأشخاص الذين ما زالوا مرهقين من جائحة COVID-19.

فيروس جدري القرود

جدري القرود هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا ويتم انتقاله أحيانًا إلى مناطق أخرى.

يظهر جدري القرود عادة مع الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.

عادة ما يكون جدري القرود مرضًا محدودًا ذاتيًا تستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع. يمكن أن تحدث الحالات الشديدة. في الآونة الأخيرة، كانت نسبة الوفيات بين الحالات حوالي 3-6٪.

ينتقل فيروس جدري القرود إلى الإنسان من خلال الاتصال الوثيق مع شخص أو حيوان مصاب، أو بمواد ملوثة بالفيروس.

ينتقل فيروس جدري القرود من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الوثيق مع الآفات وسوائل الجسم والرذاذ التنفسي والمواد الملوثة مثل الفراش.

بدأ في 7 مايو الجاري، عندما تم التأكد من إصابة فرد من أوروبا، سافر إلى نيجيريا (حيث يتوطن جدري القرود). منذ ذلك الحين، انتشرت أكثر من 20 حالة عبر إنجلترا والبرتغال وإسبانيا. في كندا، يحقق المسؤولون في 15 حالة محتملة في مونتريال، حسب صحيفة نيويورك تايمز . يوم الأربعاء، تم تأكيد أول حالة إصابة في الولايات المتحدة في ولاية ماساتشوستس، مع ستة أشخاص آخرين يخضعون الآن للمراقبة لاحتمال تعرضهم.

بعد أهوال COVID-19، أصبح من غير المفهوم عمليًا فكرة وجود فيروس جديد ينفجر. (من المهم ملاحظة أن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ليس قلقًا بشكل خاص .) ومع ذلك، إذا لم تكن معتادًا على مرض جدري القرود، فإليك بعض الأشياء التي يجب معرفتها.

ما هو جدري القرود؟

اكتشف جدري القرود لأول مرة في عام 1958 في القرود التي تم الاحتفاظ بها للبحث (حيث حصل على اسمه)، يعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا ينتشر بشكل شائع في وسط وغرب إفريقيا.

يمكن أن ينتشر المرض من خلال ملامسة الحيوانات والأشخاص المصابين وسوائل الجسم. يمكن أيضًا أن ينتشر من خلال الرذاذ التنفسي، ولكن فقط في أماكن قريبة.

تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن “الخزان الطبيعي جدري القرود لا يزال غير معروف. ومع ذلك، فإن القوارض الأفريقية والرئيسيات غير البشرية (مثل القرود) قد تأوي الفيروس وتصيب البشر “.

ما هي أعراض مرض جدري القرود؟

تشبه أعراض جدري القرود إلى حد كبير الجدري . بعد فترة حضانة من 7 إلى 14 يومًا (أو في بعض الحالات أقل من 5 أيام وما يصل إلى 21 يومًا) ، يعاني المرضى من الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والقشعريرة والإرهاق. بعد يوم إلى ثلاثة أيام من الإصابة بالحمى، يصاب المرضى بطفح جلدي مصحوب بآفات. يستمر المرض عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. الاختلاف الرئيسي، من حيث الأعراض، بين جدري القرود والجدري هو أن مرضى جدري القرود يعانون أيضًا من تضخم الغدد الليمفاوية.

هل جدري القرود قاتل؟

يمكن أن يكون قاتل. ففي إفريقيا يبلغ معدل الوفيات للأشخاص المصابين بالمرض حوالي 10٪. وهناك سلالة مختلفة ، حددها الأطباء في المملكة المتحدة على أنها السلالة التي تصيب الأشخاص في المملكة، لديها معدل وفيات يبلغ 1٪.

كلاهما أقل بكثير من معدل وفيات الجدري البالغ 30٪ .

هل يوجد لقاح ضد جدري القرود؟

لقد أثبتت لقاحات الجدري فعاليتها في درء جدري القرود – وتقوم الحكومات بتخزينه.

هل يجب أن أقلق من تفشي المرض؟

ليس في هذه المرحلة. من النادر أن تنتقل العدوى من إنسان إلى آخر، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك من خلال الاتصال المباشر وجهاً لوجه مع شخص مصاب. تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الطرق الأخرى تشمل الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو مادة الآفة، والاتصال غير المباشر بمواد الآفة، مثل الملابس الملوثة أو البياضات.

يحث مقدمي الرعاية الصحية على توخي الحذر للمرضى الذين يعانون من أمراض طفح جلدي تتوافق مع جدري القرود، حيث ظهر المرض في البلدان التي لا تبلغ عادةً عن الحالات.

ما المختلف هذه المرة؟

لا يزال الباحثون يحاولون تحديد كيفية ظهور المرض في العديد من البلدان المختلفة. وأفادت المملكة المتحدة أن الحالات تظهر في الغالب عند الرجال الذين يمارسون الشذوذ. وقد زاد ذلك من احتمال انتقال جدري القرود عن طريق الاتصال الجنسي في هذه المرحلة.

ما مدى ندرة جدري القرود؟

بشكل عام نادر جدا.

المصادر/

Monkeypox