العلاج الطبيعي للصداع وآلام الرأس المزعجة

يُعتبر الصداع من المشاكل المزمنة والمزعجة المرافقة للعديد من الأشخاص، والصداع يملك تأثيراً سيئا للغاية على الإنتاجية في العمل، وعلى الجو الأسري والقدرة على التفاعل الاجتماعي، وبإعتباره شكوى مزمنة غالباً فهو يحتاج لإدارة من قبل المريض لنفسه، ومعرفة طرق العلاج الطبيعي للصداع وتهدئته.

سنقوم في هذا المقال بإلقاء الضوء على بعض الطرق الطبيعية المفيدة والتي يمكن اللجوء إليها واتباعها في تخفيف الصداع والتخلص منه، هذه الطرق التي قد تجنب المريض التعرض للكميات الكبيرة من الأدوية.

بعض خطوات العلاج الطبيعي للصداع

أولاً: تجنب السهر وتنظيم مواعيد النوم

جميعنا نعلم أن اضطرابات دورة النوم تؤثر بشكل كبير في تحريض نوبات قوية وطويلة من الصداع، لذلك فلا بد من الشخص الذي يعلم بامتلاكه لتاريخ من آلام الرأس أن يقوم بتنظيم دورة النوم وذلك بتنظيم مواعيد نومه وتجنب السهر لساعات طويلة ليلاً، بالإضافة للحصول على ساعات نوم كافية تتراوح ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات.

ثانياً: البقاء في بيئة هادئة وغير حاوية على المنبهات خلال نوبات الصداع

إنها طريقة ناجحة لتهدئة الآلام الحادة والضاغطة في رأسك، فالشخص الذي يعاني من الصداع، يحتاج دوماً لأن يكون في بيئة خالية من المنبهات المادية والمعنوية، وهو ما توفره غرفة خافتة الإضاءة وهادئة خالية من الأصوات المزعجة.

ثالثاً: المحافظة على شرب كميات كافية من الماء

يُعتبر الجفاف وعدم حصول الجسم على الكميات اللازمة له من المياه سبباً مهماً من أسباب تحريض نوبات الصداع، لذا للوقاية من هذه النوبات فمن الأفضل التزود بكميات كافية من الماء يومياً، وهو ما يعادل شرب 8 أكواب ماء تقريباً في اليوم.

رابعاً: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام





لا يُخفى على أحد منا تأثير الرياضة إيجاباً على الكثير من الاضطرابات والأمراض الجسدية والنفسية، والصداع باعتباره مرضاً له تركيبة نفسية وجسدية، فهو من الاضطرابات التي يمكن أن تفيد فيها الرياضة كثيراً، فالمشي والتمارين الرياضية يزيدان من قوة الجسم ومدى تحمله للألم، وكذلك يحسنان من الحالة المزاجية والنفسية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تخفيف نوبات الصداع.

خامساً: الاستحمام كذلك علاجٌ طبيعي سريع ومهدئ للصداع

تنتابك نوبة قوية من الصداع والآلام المزعجة فتتجه فوراً لتأخذ حماماً سريعاً، ثم تتفاجأ وأنت تخرج بأنك تخلّصت من معظم الآلام الحادة لديك. هذا ما يثبته العلم فعلياً، فالاستحمام يقلل من التوتر والشدة المفروضة على الرأس، ويخلق حالة من الاسترخاء في عضلاته، لذلك يُعتبر الاستحمام خياراً جيداً وسريعاً للكثير من نوبات الصداع.

سادساً: حاول تجربة الكمادات الباردة حين تصاب بنوبة صداع مزعجة

إن إحدى الآليات الرئيسية للصداع هي توتر وتشنج العضلات وفقدانها لمرونتها مؤقتاً، وهنا قد يكون اللجوء إلى تطبيق الكمادات البادرة أو الدافئة حلاً جيداً لإزالة تشنج العضلات، والتخفيف من حدة آلام الرأس المزعجة لك. ومن الجدير بالذكر تعتبر الرقبة والجبين من أكثر المناطق التي تفيد فيها الكمادات.

سابعاً: قم بتعويض نقص المغنسيوم والأوميغا 3

إن المغنسيوم عنصرٌ يتواسط آليات حيوية هامة جداً في الدماغ والجسم بشكل عام، لذا فإن نقصه يسبّب خللاً واضطراباً في وظيفة كل من الجسم والدماغ، وهو ما ينعكس بالشعور بالثقل ونوبات من الصداع والآلام في الرأس، لذا فمن المهم دوماً التأكد من مستوى المغنسيوم في الجسم والاهتمام بتعويضه حين تقل مستوياته كإجراء وقائي طبيعي من النوبات المزعجة والمعطلة من الصداع.

ثامناً: تحديد الأغذية والأنظمة المحرضة للصداع وتجنبها

إن الصداع يتحرّض عند كل شخص بجملة من العوامل أكثر من غيرها، وتُعدّ الأغذية إحدى العوامل المحرضة للصداع، والتي تختلف من شخصٍ لآخر، وهذا ما يتطلّب أن يحدّد الشخص المحرضات الغذائية لديه ليتجنبها أو يخففها ضمن نظامه الغذائي كطريقة طبيعية للوقاية من الصداع على المدى الطويل، كذلك فإنّ تناول الطعام في أوقات محددة وعدم حذف الوجبات أو تأخير مواعيدها هي من العوامل الطبيعية المساهمة في الوقاية من الصداع والسيطرة عليه.

وبهذا نكون قد تعرّفنا على بعض طرق العلاج الطبيعي للصداع وطرق الوقاية من الصداع، والتي تشكّل حلاً بديلاً عن الأدوية والمسكنات، لكننا ننوه أن كل صداع يحتاج إلى دراسة شاملة عند الطبيب الأخصائي أولاً لتحديد نوعه، وهل هو صداع أساسي أم ثانوي مرافق لمرض آخر، وذلك لعدم إهمال علاج أية حالة قد تكون خطرة ومهددة للحياة وتتظاهر بالصداع أولاً.