6 فوائد مدهشة لـ القلقاس .. متفوتهاش

ذكره موقع Bold sky، أن القلقاس غنى بالمعادن والفيتامينات والمركبات العضوية المفيدة، أهمها فيتامين أ، وفيتامين سى، وفيتامين ى، وفيتامين b6، وحمض الفوليك، كما يحتوى القلقاس على مستويات عالية من الألياف الغذائية، ومركبات المغنيسيوم، والحديد، والزنك، والفسفور، والبوتاسيوم، والمنجنيز، والنحاس.

وإليكم أهم فوائد القلقاس :

يعمل على حماية الجسم من الأمراض الخاصة بالعيون، لأنه غنى بمضادات الأكسدة والبيتاكروتينات.

يكافح السرطانات، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة “فيتامين أ وفيتامين سى”، ما يجعله دواء فعالا فى تقوية جهاز المناعة وتعزيز دفاعات الجسم.

يعمل على تحسين صحة القلب، لأنه غنى بالبوتاسيوم وهو أحد المعادن المهمة لصحة القلب والحماية من أمراض الدم.

يساعد على التخسيس حيث يحتوى على عديد من الألياف الغذائية، التى تسهم فى خسارة الوزن وخفض نسب الدهون فى الجسم.

يعمل على مكافحة مرض السكرى؛ لأنه يحتوى على الألياف التى تسهم فى خفض فرص الإصابة بمرض السكرى، والتى تعمل على تنظيم وتيرة إطلاق الأنسولين والجلوكوز فى الجسم.

يعزز مناعة الجسم، نظرا لأنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تقوية المناعة والحماية من الامراض والعدوى الفيروسية.