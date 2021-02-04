5 نصائح علمية للإستيقاض مبكراً | ساعدت الكثير على ذلك

للفوز بمستقبل جيد لابد من الاستيقاظ مبكرا لكن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة لك وتواجه مشاكل في الإستيقاظ مبكرا وهذا ما قد يزعجك ويجعلك يائسا من أمر الإستيقاظ بوقت مبكر لكن لا تستعجل ما دمت قد دخلت لهذه التدوينة فربما قد تفيدك نصائحنا حول هذا الأمر التي ساعدت الكثير من الأشخاص في التزامهم وقت الإستيقاظ المثالي وهو السادسة صباحا. في هذه القائمة المكونة من 5 نصائح قدمنا لكم نصائح علمية تساعدك في الإستيقاظ مبكرا ويتمثل نجاح هذه النصائح في تطبيقك لها وطريقة تعاملك معها فالأمر يعتمد عليك وعلى إصرارك ورغبتك في الاستيقاظ ولا نتحمل مسؤولية عدم نجاحها معك.

1.النوم المبكر (نم باكرا)

الأمر واضح لا يمكنك أن تحظى باستيقاظ مبكر بدون نوم مبكر فأنت بحاجة لنوم مبكر اولا، مشكلتك أنك تواجه صعوبة في الذهاب للنوم، فعادة تكون نشيطا قبل النوم فقد تشاهد مسلسلا أو فيلما وتقضي أوقاتا على مواقع التواصل الاجتماعي تلعب لعبتك المفضلة وتتحدث لفترة طویلة على تطبيق الواتساب مع اصدقائك و تشاهد الفیدیوهات على یوتیوب مما يجعلك لا تشعر بالحاجة للنوم مبكرا وحتى إن حاولت فلن تستطيع النوم مما يجعل الاستيقاظ مبكرا في الصباح صعبا علیك والحل هنا هو أن تقلل من الأشیاء التي تفرز هرمون الدوبامين الذي يعزز من سعادتك وبالتالي فدماغك لن يرغب في النوم ما دام سعیدا فيمكنك قراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة مثلا، باختصار افعل شيئا يخبر دماغك انه حان وقت النوم ويفضل ألا تغير هذا الشيء لأن الدماغ سيتعود عليه و سيسهل عليك عملية النوم كل ليلة. ً

2.ابحث عن سبب وجيه للاستيقاظ مبكرا

إذا كنت تريد الإستيقاظ مبكرا لكنك تفتقد لسبب ما یجعل رغبتك بذلك كبیره فإنك ستفشل في الاستيقاظ مبكرا وفي كل مرة يرن فيه المنبه ستعود للنوم بعد إيقافه لذلك يجب أن تبحث عن سبب وجيه للاستيقاظ مبكرا یجب أن یكون شيئا يمنحك الطاقة والتحفيز ويشعرك بالسعادة أثناء قيامك به مثلا:رغبتك في ممارسة الرياضة والبقاء بصحة جيدة والكثير منا يحلم باستيقاظ بوقت مبكر فقط لممارسة الرياضة فجميعنا نعلم أن الرياضة جیدة لحياتنا مزاجنا و صحتنا، او انك تملك عملا تحبه تنوي القيام به كل صباح أو هوایه او أي شيء، المهم ان یكون قويا بالقدر الذي قد يجعلك تتخلى عن سريرك الدافئ في كل صباح.

3.إجعل الإستيقاظ مجبورا علیك أو محبوبا

من الأمور التي قد تجعلك تستيقظ باكرا كل یوم وكونه مجبور علیك ولا مفر منه أو محبوبا ففي البدایة تحتاج لأن تجبر نفسك وبعدها سيكون الاستيقاظ المبكر محبوب لديك، وذلك بأن تقوم بأشياء تحبها في الصباح كأكل أكلة تحبها مما یجعل الصباح محبوبا بسبب الأشیاء المحبوبة لديك،ومن الأفكار الجيدة لإجبار نفسك على الإستيقاظ هي أن تبعد عنك المنبه فعندما يرن ستكون مجبورا للنهوض والذهاب لمسافة طويلة من أجل إيقافه وهكذا ستكون قد غفوت. 4.أنشئ روتينا

إنشاء روتين يجعلك تبرمج عقلك للإعتماد على النهوض،فإذا قمت مثلا بشكل يومي بكتابة جزء من روايتك فهذا سيجعلك تستيقظ كل صباح في نفس الیوم للقيام بذلك عكس إذا استيقظنا بدون أن تقوم بأي شيء في إمتلاك روتين سيجعلك تستيقظ في نفس الوقت

5.حسن نظامك الغذائي نظامك الغذائي

إن تحسين نظامك الغذائي يحدد نوعية نومك. إذا كنت تأكل وجبة كبيرة قبل النوم مباشرة / أو تشرب الكثير (الماء / الكحول) ، فلن يكون نومك هو الأمثل. بغض النظر عن الوقت الذي تنام فيه مبكًرا وتتبع جمیع النصائح التي قرأتها حتى الآن ، ستظل تواجه صعوبة في الاستيقاظ. لعلاج هذا ، قم بتحسين نظامك الغذائي:

تجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم

اشرب القليل من الكحول أو لا تشربه على الإطلاق

لا تشرب الكثير من الماء لتجنب الاستيقاظ أكثر أثناء الليل للذهاب إلى الحمام

لا تشرب القهوة بعد الساعة الثانية بعد الظهر.

باتباع هذه النصائح ، ستنام بشكل أفضل وستجد صعوبة أقل في الاستيقاظ في الصباح الباكر. إذا كنت تشعر أن ساعاتك الأكثر إنتاجية هي في الصباح ، فأنا أشجعك على تطبيق النصيحة التي قدمتها لك في هذه المقالة. استیقظ مبكًرا واستفد من هذا الوقت من الیوم. ولكن إذا وجدت أنك أكثر إلهاًما تحفز وإبداعا في المساء ، فإن الذهاب إلى الفراش متأخرا والاستيقاظ متأخرا ليس بمشكلة كبيرة