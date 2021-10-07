204 لعبة على الإنترنت تسبب التسمم والاختناق للأطفال

تنتشر ألعاب الأطفال على مواقع البيع الإلكتروني، وأحيانًا يكون سعرها مغريًا وأقل من الأسواق، وهذا ما يجعل الآباء يسارعون إلى شراء أنواع مختلفة من الألعاب، دون معرفة نوعية المواد المصنوعة منها أو مصدرها الأصلي، ولذلك حذرت جمعية بريطانية الوالدين من الألعاب المباعة بشكل إلكتروني على جميع مواقع التسويق، حتى لو كان سعرها باهظ، حيث أن السعر ليس دليلًا كافيًا على جودة الخامات المستخدمة، لأن بعض المواقع ترفع السعر لخداع المشتري، وجاء هذا التحذير بعد دخول بعض الأطفال إلى المستشفيات عقب استخدام الألعاب المباعة على الإنترنت.

أضرار ألعاب الأطفال

وأوضحت جمعية الألعاب والهوايات البريطانية، أن ما يقرب من نصف الألعاب المعروضة للبيع على الإنترنت من المحتمل أن تكون قاتلة للأطفال أو سببًا في إصابتهم بالأمراض الخطيرة التي تصل إلى التسمم أو الاختناق، مشيرة إلى أن هذا التحذير جاء بعد قيام طفلة صغيرة بابتلاع 14 كرة ملونة عقب شرائهم من موقع “إيباي”، بعد اعتقادها أنهم حلوى صغيرة، فقامت بابتلاعهم على الفور دون أن يلاحظ الوالدين.

وأكدت مديرة الشؤون العامة في جمعية الألعاب، ناتاشا كروكس أن الكرات الملونة تسببت في دخول الطفلة إلى وحدة العناية المركزة بعد إصابتها بثقب في الأمعاء، نتيجة احتواء الكرات على مغناطيس صغير، موضحة أنه بعد هذه الواقعة، تم عمل اختبار لـ255 لعبة مباعة على الإنترنت من مواقع عشوائية، وبعد الفحص اتضح أن حوالي 88% من العينة مصنوعة بشكل غير قانوني و48% من إجمالي الألعاب غير آمنة على الأطفال وقد تتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة ولا تمتلك تصريح لطرحها في الأسواق- وفقًا لما ذكرته صحفية “ذا صن” البريطانية.

تأثير الألعاب على الأطفال

وقال رئيس قسم التعليم المجتمعي في جمعية الصليب الأحمر، الدكتور جورجي هارت، إن الوالدين عليهم قراءة المعلومات الموجودة على الألعاب قبل منحها إلى الأطفال للتأكد من أنها لن تعرضهم للمخاطر، حيث أن هناك خطرين يتعرض لهم أغلب الأطفال بعد اللعب بالألعاب المباعة على الإنترنت، الأول هو التسمم، ويحدث نتيجة تصنيع الألعاب بمواد قليلة الجودة وقد تكون سامة والثاني هو الاختناق، ويكون نتيجة بلع الطفل للألعاب الصغيرة التي توجد بكثرة على مواقع التسوق.

نصائح لاختيار لعبة آمنة