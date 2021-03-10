وزارة الصحة السعودية: ​​تسجيل 5 وفيات و 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعلاج 306 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 390 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في المملكة العربية السعودية إلى 380572 حالة.

وتشير الوزارة في تقريرها اليومي عن تطور فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حيث وصلت عدد الوفيات اليوم إلى 5، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 6539 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 306 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين إلى 371 حالة

اما بخصوص الحالات النشطة فقد أكدت وزارة الصحة السعودية عن وجود حاليا 2695 حالة، منها 515 حالة حرجة.

وإليكم الجدو الصادر عن وزارة الصحة السعودية والذي يوضح كل الإحصائيات الخاصة بتطور فيروس كورونا في المملكة

كما صرح اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور “محمد العبد العالي” عبر موقعها الرسمي “توتير ” واكد بأن حوالي مليون و 500 الف تلقوا لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية.

#فيديو_واس

متحدث #وزارة_الصحة: من المهم جدًا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية. #نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/y5FZyhycoe — واس العام (@SPAregions) March 9, 2021

كما اكد ايضا الدكتور “محمد العبد العالي” بأن أي شخص يعاني من اعراض الحساسية المفرطة، لغير اللقاح لا يمنعه ذلك من اخذ لقاح فيروس كورونا كوفيد 19، والمملكة تولي اهمية بالغة كي يشمل اخذ اللقاح للجميع في الايام القليلة القادمة بإذن الله.

كما وجه نصيحة للمواطنين الوافدين بقوله “من المهم جداًً إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصاب بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وان كانت النتيجة سلبية.