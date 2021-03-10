وزارة الصحة السعودية: ​​تسجيل 5 وفيات و 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعلاج 306 حالة

بواسطة عبد الجليل فارس

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 390 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في المملكة العربية السعودية إلى 380572 حالة.

وزارة الصحة السعودية: ​​تسجيل 5 وفيات و 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعلاج 306 حالة 2 10/3/2021 - 2:37 م

وتشير الوزارة في تقريرها اليومي عن تطور فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حيث وصلت عدد الوفيات اليوم إلى 5، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 6539 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 306 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين إلى 371 حالة

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اما بخصوص الحالات النشطة فقد أكدت وزارة الصحة السعودية عن وجود حاليا 2695 حالة، منها 515 حالة حرجة.

وإليكم الجدو الصادر عن وزارة الصحة السعودية والذي يوضح كل الإحصائيات الخاصة بتطور فيروس كورونا في المملكة

وزارة الصحة السعودية: ​​تسجيل 5 وفيات و 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعلاج 306 حالة 1 10/3/2021 - 2:37 م

كما صرح اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة  السعودية،  الدكتور “محمد العبد العالي” عبر موقعها  الرسمي “توتير ”  واكد بأن حوالي  مليون و 500 الف تلقوا لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية.

كما اكد ايضا الدكتور “محمد العبد العالي” بأن أي شخص يعاني من اعراض الحساسية المفرطة، لغير  اللقاح لا يمنعه ذلك من اخذ لقاح فيروس كورونا كوفيد 19، والمملكة تولي اهمية بالغة كي يشمل اخذ اللقاح للجميع في الايام القليلة القادمة بإذن الله.

كما وجه نصيحة للمواطنين الوافدين بقوله “من المهم جداًً إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصاب بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وان كانت النتيجة سلبية.

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عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية ،متصرف إداري في مؤسسة تعليمية،كاتب محتوى فى نجوم مصريه


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