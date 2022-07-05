“ورم الميزوثليوما” أعراض سرطان الغشاء البلوري

أعراض سرطان الغشاء البلوري أو ورم الميزوثليوما هو نوع من السرطانات يحدث في الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي معظم الأجزاء الداخلية وهذا الورم عاده وغالبا ما يصيب الغشاء البلوري، ويوجد هذا المرض وينتشر بصوره كبيره في منطقه حلوان والمعصرة وفي مناطق شبرا الخيمة وفي القاهرة الكبرى ويرجع ذلك إلى وجود مصانع الأسمنت بالقرب من هذه المناطق السكنية.

أعراض سرطان الغشاء البلوري

ويعد هذا الورم من أشكال الأورام غير الحميدة وتختلف علامات وأعراض هذا الورم تبعا للمنطقه التي يحدث فيها السرطان ويؤثر ورم الغشاء البلوري على الأنسجة التي تحيط بالرئتين وهناك عدد من العلامات والأعراض التي تظهر على مريض سرطان الغشاء البلوري من هذه الأعراض الم في الصدر تحت القفص الصدري والسعال المؤلم بالإضافة إلى ضيق في التنفس ووجود كتل غير عاديه من الأنسجة تحت الجلد على الصدر وفقدان غير مبرر للوزن.

هل يوجد علاج لورم الغشاء البلوري؟

ويعد ورم الميزوثليوما أو سرطان الغشاء البلوري هو من أشكال السرطانات الفتاكة والعدوانية ولكن مع وجود علاجات لورم الميزوثليوما تهدأ حدة المرض إلا انه نسبه الشفاء منه غير ممكنه، ويصيب ورم الميزوثليوما الغشاء الذي يحيط بالرئتين “الغشاء البلوري” كما يوجد أنواع نادره أخرى منه توجد على الأنسجة في منطقه البطن وكذلك الأنسجة حول القلب أو حول الخصيتين.

و تعتبر أورام الميزوثليوما وعلاماتها وأعراضها غير واضحه لأنها نوع من الأورام النادرة جدا ويمكن في هذه الحالة وفي حاله ظهور أي من الأعراض والعلامات التي تشير إلى ذلك الذَّهاب إلى الطبيب ومراجعته لان السرطان عموما، هو عباره عن سلسله من الطفرات الوراثية التي تحدث داخل الخلية وهو ما يتسبب في نمو وتكاثر الخلية خارج نطاق السيطرة ويحدث هذا السرطان وفقا لما قاله بعض الباحثين نتيجة وجود عوامل كثيره منها الصفات الوراثية أو البيئة المحيطة أو الظروف الصحية أو خيارات نمط الحياه الخاص بالمريض.

أسباب ورم الميزوثليوما

ويظهر ورم الميزوثليوما الخبيث نتيجة تعرض المريض لماده الاسبستوس وهو عامل الخطر الرئيس للإصابة بالورم، والاسبستوس هو ماده معدنيه توجد بصوره طبيعيه في البيئة وتتمتع ألياف الاسبستوس بالقوة ومقاومة الحرارة وهي تستخدم في تصنيع مواد العزل وتصنيع الفرامل وصناعه الألواح والأرضيات والعديد من المنتجات وعندما يتم كسر الاسبستوس تنتشر الألياف في الجو فأنها تستقر في الرئتين أو في البطن وتسبب تهيج للأنسجة.

وهناك عدد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بورم الميزوثليوما وهي التاريخ الشخصي للتعرض للاسبستوس والعيش مع شخص يتعامل مع مادة الاسبستوس ووجود تاريخ عائلي من الإصابة بهذا الورم.

مضاعفات سرطان الغشاء البلوري

وهناك عدد من المضاعفات كلما انتشر ورم الميزوثليوما البلوري في الصدر فانه يقوم بالضغط على الأنسجة في هذه المنطقة مما يتسبب في حدوث بعض المضاعفات وهي:

الصعوبة في التنفس.

الم في الصدر.

صعوبة في البلع.

تراكم السوائل.

الضغط على الرئتين ويجعل التنفس صعبا.

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