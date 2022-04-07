نظام غذائى صحى فى شهر رمضان الكريم

بقلم د.غادة لطفى

سوف اتحدث في هذا المقال عن أهم النصائح التي يجب اتباعها حتى لايصاب الصائم بعد إفطاره بالخمول او الكسل او عسر الهضم او الإمساك او زيادة الوزن وأهم هذه النصائح مايلي…..

١/يفضل الإفطار على كوب من الماء وحبات من التمر او تمر مقطع مضافا لكوب من اللبن قليل الدسم او تناول كوب من الخشاف (فواكه مجففة مقطعة مضافة لكوب من الماء او اللبن المحلى بالسكر) او كوب من العصير الطازج لان ذلك أسهل طريقة لرفع معدل السكر بالدم بعد انخفاضه خلال فترة الصيام

٢/يفضل تناول طبق دافئ من حساء الدجاج او الخضار (شوربة) قبل تناول طعام الإفطار لأنها تهيئ المعدة للهضم

٣/يفضل تقسيم طبق الطعام الرئيسي لثلاثة أقسام بحيث يكون ربعه نشويات كالأرز أو المكرونة وربعه بروتين كاللحم قليل الدهن او الدجاج والنصف الباقي خضار مطبوخ وسلطة خضراء قليلة الملح

٤/يفضل التقليل من المخللات خلال شهر رمضان لأنها تحبس السوائل داخل الجسم وتسبب السمنة وترفع ضغط الدم كما تعطي الاحساس بالعطش خلال فترة الصيام

٥/يفضل التقليل من المقليات لأنها تزيد من وزن الجسم وتسبب عسر الهضم وترفع معدل الكوليسترول الضار بالدم

٦/يفضل تناول المشروبات الرمضانية بإعتدال لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وإستبدالها بالعصائر الطازجة

٧/يفضل التقليل من مشروبات الكافيين قبل رمضان بالتدريج حتى لايصاب الشخص بالصداع او جفاف بالجسم خلال فترة الصيام كما يفضل تناول كوب واحد من الشاي او القهوة بعد الإفطار بساعتين

٨/يمكن تجنب الإمساك خلال شهر رمضان بكثرة شرب الماء خلال الفترة مابين الإفطار والسحور مع الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة والمشي بعد الإفطار نصف ساعة يوميا

٩/يفضل تقنين تناول الحلويات المرتفعة السعرات الحرارية كالكنافة والقطايف بتناول قطعة صغيرة منها بحجم ثلاث اصابع متجاورة ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل تناولها يوم بعد يوم كما يمكن إستبدالها بحلويات قليلة السعرات الحرارية كالمهلبية والمشمشية

١٠/يفضل تناول كوب من الزبادي مع طبق فول مدمس في وجبة السحور لأنهما يمدان الجسم بما يحتاجه من بروتينات وفيتامينات كما ان الزبادي يسهل عملية الهضم والفول يعطي احساس بالشبع فترة طويلة

جدول غذائي يومى خلال شهر رمضان…..

الإفطار….

كوب من الماء مع حبات تمر مفردة او مضافا لها اللبن او كوب من عصير طازج او خشاف

بعد نصف ساعة تناول حساء (شوربة) ثم الطبق الرئيسي المقسم لثلاثة اقسام وقد ذكرتها سابقا

سناك ١…..

تناول قليل من المكسرات او الفواكة المجففة بحجم قبضة اليد او قطعة حلوى صغيرة مع كوب من الشاي الأحمر العادى أو الشاي الأخضر او القهوة

سناك٢…..

تناول طبق من الفاكهة الطازجة

السحور…..

خبز بلدي مع كوب زبادي وفول مدمس او جبن وبيض مع سلطة خضراء