نصائح لمرضى القولون وقرحة المعدة في عيد الأضحى .. خصوصاً الفتة

وجه الدكتور محمد عبد الفتاح، أخصائي التغذية بكلية الطب جامعة حلوان، مجموعة من النصائح لمرضى القولون وقرحة المعدة في أيام عيد الأضحى المبارك التي تتميز بنوعية معينة من الطعام، خاصة الفتة، وقال عبد الفتاح أن أكل اللحوم بكميات معقولة لا يمثل مشكلة لمرضى القولون وقرحة المعدة، بل بالعكس احتواء اللحوم الحمراء على مقدار كبير من الحديد يساعد في التئام القرح وسرعة الشفاء منها.

الفتة يمكن أن تسبب متاعب كثيرة

وتابع أخصائي التغذية أن المشكلة الحقيقية قد تكمن في طريقة تقديم اللحوم، وخاصة تقديم اللحم مع الفتة، حيث أكد الدكتور عبد الفتاح أن الفتة بما تحتويه من صلصة مسبكة وثوم يمكن أن تسبب مشاكل كثيرة في الهضم، حيث تسبب عسر الهضم والانتفاخات، والشعور بآلام في المعدة والقولون.

ولذلك وجه الدكتور محمد عبد الفتاح النصائح التالية لتجنب المشاكل التي تسبب الفتة في العيد:

في حالة تناول الفتة يجب أن تكون خالية تماماً من الثوم، أما صلصة الطماطم فيجب أستخدام القليل منها وبدون أن يتم تسبيكها.

يجب أن تكون الشوربة منزوعة الدسم.