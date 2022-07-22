11 نصيحة للتغلب على الاكتئاب بطرق طبيعية

يمكن أن يسبب الاكتئاب شعور الشخص بالعجز والآلام الجسدية والنفسية، فيلجأ الشخص للدواء النفسي، لكن بجانب الأدوية والعلاجات، هناك بعض النصائح التي يمكن العمل بها تجاه هذا الشعور والتي تفيد الشخص المكتئب، و هذه النصائح تتمثل في تغيير بعض السلوكيات ونمط الحياة بالإضافة إلى النشاط البدني و تغيير طريقة التفكير والتي تعد كلها من العلاجات الطبيعية للإكتئاب، سننشر هذه النصائح طبقا لموقع webmd.

احرص على اتباع روتين يومي

يقول الدكتور إيان كوك، أن الشخص لو كان مكتئبًا، فهو بحاجة إلى اتباع روتين يومي؛ فيمكن أن يساعدك وضع جدول يومي إلى التحسن والشعور بالارتياح.

تحديد الأهداف

عند شعور الشخص بالإكتئاب، فإنه يشعر بعجزه وعدم استطاعته لفعل أي شيء، وعند قيام الشخص بوضع أهداف وتحقيقها حتى لو كانت صغيرة، سيشعر بالإنجاز، ومن ثم تتحسن نفسيته.

التمارين الرياضية

تعزز التمارين الرياضية إفراز المواد الكيميائية التي تسبب الشعور بالرضا عن النفس والسعادة، والتي تسمى الإندورفين، وبالتالي فإن لها فوائد طويلة المدى للأشخاص المصابين بالاكتئاب.

الغذاء الصحي

لا يوجد نظام غذائي يعالج من الاكتئاب، ولكن على الرغم من ذلك فإنه من الجيد مراقبة غذائك، فلو كان الاكتئاب يجعلك تميل للإكثار من تناول الطعام، فإن التحكم في طعامك سوف يساعدك على الشعور بالتحسن.

الحصول على قسط كاف من النوم

يمكن للاكتئاب أن يجعل الشخص يشعر بصعوبة في الحصول على قسط كافٍ من النوم، كما أن قلة النوم يمكن أن تزيد من الاكتئاب، لذا فيمكن محاولة ضبط النوم عن طريق تناول المشروبات التي تساعد على النوم والاسترخاء كالنعناع.

تحمل المسئوليات

عندما يكون الشخص مكتئبًا ، فإنه قد يرغب في ترك جميع مسئولياته في المنزل، وفي العمل وتحمل المسئولية الكاملة ومواجهة هذا الشعور، يمكن أن يساعد في مواجهة الاكتئاب.

مقاومة الأفكار السلبية

في معركتك الخاصة ضد الاكتئاب ، يكون فكرة العمل الذهني الذي يتطلب حضور الذهن هو الطريق الأمثل لتغيير طريقة التفكير.

استشر طبيبك قبل استخدام المكملات الغذائية التي تحارب الإكتئاب

يقول الدكتور إبان كوك: “أن هناك أدلة على أن بعض المكملات الغذائية لها تأثير جيد على مقاومة الاكتئاب”، والتي منها زيت السمك ، وحمض الفوليك، يمكنك استشارة الطبيب قبل تناولها.

افعل شيئًا مختلفا

عندما يكون الشخص مكتئبًا ، فعليه أن يدفع نفسه للقيام بشيء مختلف، فعندما نتحدى أنفسنا للقيام بشيء مختلف، تحدث تغيرات كيميائية إيجابية في الدماغ”.

حاول أن تمارس الأشياء التي تستمتع بها.

لو كنت مكتئبًا، عليك بتخصيص وقت للأشياء التي تستمتع بها كالقراءة والكتابة أو مشاهدة شيء تحبه، كل هذا سيحسن من نفسيتك بشكل كبير.

تجنب تناول الكحول والمخدرات

تعاطي المخدرات والكحول على المدى الطويل يمكن أن يغير من طريقة عمل الدماغ، فيزداد الأمر سوءًا أو قد يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية.

تنبيه: في حال استمر الإكتئاب وتوقفت حياتك وفشلت كل المحاولات، يمكنك مراجعة الطبيب أو الأخصائي النفسي، نتمنى لكم الصحة والعافية.

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