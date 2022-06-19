نصائح قبل شراء أضحية العيد 2022-1443ه‍

مع قرب عيد الأضحى المبارك وقبل شراء أضحية العيد إليكم بعض النصائح والإرشادات والتي قد نوه لها المختصون بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

نصائح عند شراء أضحية العيد 2022

أعلن المختصون عن بعض النصائح قبل الشراء والتي جاءت على النحو التالي.

1- يجب أن تكون الأضحية ذكرا، لأن لحم الذكر أفضل وقليل في نسبة الدهون.

2- يجب أن تكون مكتملة الخلقة لا ينقصها شيء أو يوجد بها كسر أو عيب خلقي.

3- يجب أن تكون الأضحية بصحة جيدة، ويمكن التعرف على ذلك، من خلال عين الأضحية التي تكون نظيفة ولامعة.

4- يجب أن تكون الأضحية وفيرة اللحم، ويمكن التعرف على ذلك من خلال ظهر الأضحية.

5- يجب فحص أذن الأضحية للتأكد من سلامتها وخلوها من “الجرب”.

6- يجب أن تكون الفروة قصيرة حتى لا تزن كثيرا وكذلك “اللية” الخاصة بالأضحية.

7- يفضل أن تزن الأضحية بين 45 إلي 55 كيلو جرام.

8- يجب التأكد من سلامة فروة الأضحية وقوتها حتى لا تنقطع عند شدها باليد.

9- يفضل أن يزن العجل بين 300 إلي 450 كيلو جراما وأرجله ممتلئة باللحم.

10- الصمة الصغيرة في الجمل دليل على صغر سن الجمل وكثافة اللحم به.