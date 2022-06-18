نصائح رائعة تُساعدك على النوم في الطقس الحار بسرعة

يعاني العديد من الأشخاص من قلة النوم في الطقس الحار، وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العديد من دول العالم، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على ساعات نوم جيدة من أجل ممارسة أعمالهم اليومية بشكل جيد دون إرهاق أو تعب.

كيف نحصل على عدد ساعات نوم في درجات الحرارة العالية ؟

يوجد العديد من الطرق الرائعة التي تُساعدك في الحصول على عدد ساعات من النوم جيدة، حتى في ارتفاع درجات الحرارة، حيث أوضح المدير السريري في “Sleep Unlimited” الدكتور “ديفيد لي”، أن سبب صعوبة النوم في الطقس الحار، أنه لا يتم إفراز هرمون الميلاتونين والمعروف بهرمون النوم بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

هرمون الميلاتونين

وأضاف “ديفيد” أن عدم إفراز هرمون النوم يجعلنا نشعر بالتعب والإرهاق، وسوف نقدم لحضراتكم بعض النصائح والطرق الرائعة من أجل المساعدة على النوم لساعات طويلة خلال فترات الصيف.

نصائح تُساعدك على النوم في الحر

أولاً: البقاء رطباً: حيث ننصح الجميع بضرورة شرب الماء الكثير خلال فترات الصيف أو ارتفاع درجات الحرارة، وذلك من أجل المحافظة على مستويات ترطيب أعلى من المعتاد خلال فترات اليوم، حيث أن الجفاف يؤثر بشكل كبير على النوم.

ثانياً: يجب الاستحمام قبل النوم، مما يجعل الجسم أكثر برودة، مع ضرورة ارتداء ملابس أقل خلال ارتفاع درجات الحرارة، حيث ينُصح أن تكون تلك الملابس قطنية 100% مما يُساعد على رطوبة الجسم خلال فترات النوم.

يهمك أيضاً:

في ظاهرة نادرة.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد وتكشف التفاصيل

فوائد الضحك في تحسين الصحة النفسية والتخلص من الاكتئاب

ثالثا: من الأمور الهامة للغاية التي تُساعدك على النوم في الطقس الحار، وضعيات النوم، سواء كنت تنام بمفردك على السرير أو يشاركك أحد عليه، حيث يُعتبر الاستلقاء على الظهر أفضل بكثير من النوم على الجانبين.