ملايين الجرعات من لقاحات “جونسون، فايزر، مودرنا، أسترازينيكا، ساينوفارم وسينوفاك” خلال أيام فى مصر

صرح دكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة بتوافر ملايين الجرعات من لقاح كورونا من أنواع فايزر و مودرنا و أسترازينيكا و ساينو فارم وسينوفاك خلال الأيام القليلة المقبلة و قبل بداية الموسم الدراسي.

في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، اعلن د.خالد مجاهد انه تم الإنتهاء من تطعيم المسجلين للسفر بلقاح جونسون كما تم إرسال رسائل لكل المسجلين من المواطنين لتلقي اللقاح وابلاغهم بموعد تلقيهم اللقاح.

تلقت وزاره الصحة مليون جرعة لقاح ساينو فارم من الصين خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين كما سيتم تلقي مليون جرعة من سينوفاك المُصنَّع الجاهز خلال ايام قليلة. كذلك سيتم تلقى ٣ مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر سبتمبر ومنهم مليون ونصف جرعة خلال يومين.

كذلك تلقت الوزارة أمس نصف مليون جرعة لقاح جونسون خاصة بالمسافرين، وسيتم تلقى لقاح مودرنا قبل منتصف سبتمبر الجاري، بالاضافة الى تلقى 3.2 مليون جرعة من لقاح فايزر بحلول منتصف سبتمبر.

كما اوضح دكتور خالد بان الوزارة لم تتوقف عن تطعيم المسافرين حيث وصلت الجرعات الجديدة بمجرد نفاذ الجرعات الأولى، فالتوريد لم ينقطع بل كان ضعيفاً الى حد ما.

كما صرح دكتور خالد بأنه بحلول منتصف سبتمبر سيتم الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، وكذلك سيتم توفير جرعات اللقاح للجامعات ووزارة التعليم العالي ومستشفيات الطلبة بنهاية هذا الاسبوع.