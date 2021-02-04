الفرق بين الخبز الأسمر والأبيض والقيمة الغذائية لكل نوع

يمكن للجميع وبكل سهولة تحديد الفرق بين الخبز الأسمر والأبيض من مجرد اللون فقط، ولكن يوجد العديد من الفروق الجوهرية التي لا تظهر على الشكل الخارجي، ومع اتجاه الكثيرين نحو الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية، فقد بدأت فكرة التفضيل بين النوعين، حيث يشاع أن الخبز الأسمر صحي أكثر بالمقارنة بالخبز الأبيض.

الفرق بين الخبز الأسمر والأبيض

يختلف الخبز الأسمر والأبيض في العديد من الأوجه، التي يمكن توضيحها في النقاط التالية:

اختلاف اللون: اللون من أهم الفروق البديهية بين نوعي الخبز، ولكن من الممكن أن تكون بعض العلامات التجارية قد لجأت لإكساب الخبز الأبيض هذا اللون باستخدام بعض الملونات.

اختلاف نسبة الألياف: تحتوي قطعة واحدة من الخبز الأسمر على نسبة من الألياف تتواجد في ثماني قطع من الخبز الأسمر.

اختلاف الملمس: ملمس الخبز الأبيض أكثر ليونة ونعومة، بالمقارنة بالخبز الأسمر، ويرجع هذا إلى خلوه من قشرة القمح.

اختلاف الطعم: يحمل الخبز الأبيض مذاق مسكر بعض الشيء، على عكس الخبز الأسمر والذي يتميز بمذاقه المائل للمرارة اللطيفة.

اختلاف المؤشر الجلايسيمي: يتميز الخبز الأبيض بمؤشر جلايسيمي مرتفع، وهو يختلف مع الخبز الأسمر ذو المؤشر المنخفض، ولهذا لا يسبب السكر الأسمر ارتفاع بنسبة السكر في الدم.

اختلاف مدة الحفظ: تختلف مدة الحفظ بين نوعي الخبز، فالخبز الأبيض يمكن حفظه لمدة أطول من الخبز الأسمر.

اختلاف الفوائد: يفقد الخبز الأبيض الكثير من المعادن والفيتامينات، وذلك نتيجة صنعه من الدقيق الغير كامل، بعد نزع النخالة منه، على عكس الخبز الأسمر والذي تم صنعه من الدقيق كامل.

اختلاف نسبة البروتين: يحتوى الخبز الأسمر على نسبة أكبر من البروتين، وذلك عند مقارنته بالخبز الأبيض والذي يحتوى على نسبة أقل.

الخبز الأبيض

يصنع الخبز الأبيض من الدقيق بعد معالجته وتكريره لإزالة الجراثيم والنخالة، ويتميز الخبز الأبيض بأنه أشهى وأخف من الأنواع الأخرى، ويكن تكرير الدقيق ونزع النخالة من الدقيق يجعله يفقد العديد من العناصر الغذائية العامة، كالأحماض الدهنية والألياف والمعادن والفيتامينات

قيمة الخبز الأبيض الغذائية

يحتوى كل 100 جرام من الخبز الأبيض على التالي:

290 سعر حراري 10 جرام من البروتين 57 جرام من الكربوهيدرات 1.5 جرام من الدهون 3 جرام من الألياف معادن الفسفور والصوديوم فيتامينات

الخبز الأسمر

يصنع الخبز الأسمر من دقيق القمح الكامل، والذي لا يتم نزع النخالة منه، وبهذا يكون هذا النوع من الخبز محتفظ بجميع مكوناته، وهو ما يجعله مغذي أكثر وصحي بالمقارنة بالأنواع الأخرى.

قيمة الخبز الأسمر الغذائية

يوفر 100 جرام من الخبز الأسمر الآتي: