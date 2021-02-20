معرفة السعرات الحرارية في الخبز لجميع أنواعه

الخبز من الأغذية اليومية التي يتناولها الأفراد بشكل يومي حول العالم، فهو الطعام الأساسي لقطاع كبير من الأفراد منذ القدم، وهو سهل التحضير، يتم تصنيعه في صورة خليط من الماء والطحين، ولكن طريقة التحضير تختلف باختلاف نوع الخبز، فهناك فهناك الخبز الأبيض والخبز الأسمر والعيش الفينو وغيرها من الأنواع، ولهؤلاء ممن يرغبون في امتلاك أجسام صحية، فإن السعرات الحرارية في الخبز من أهم الأمور التي يجب معرفتها، والتي سنقوم بتسليط الضوء عليها من خلال هذا التقرير.

السعرات الحرارية في الخبز

يدخل في تصنيع الخبز باختلاف أنواعه، العديد من أنواع الحبوب، كالشيلم والذرة والشوفان والأرز والقمح والدخن، ويطلق على الخبز العديد من الأسماء التي تختلف باختلاف نوع الحبوب وطريقة التسوية والتحضير، فنجد أسماء كالخبز السوري والخبز العربي وخبز البيتا والخبز الدائري والخبز اللبناني وخبز الكماج.

ويوجد الخبز المستدير الشكل والمكون من طبقتين، حيث تنفصل قطعة العجين إلى طبقتين عند وضعها في درجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 350 و600 درجة مئوية، ويتم في الغالب صناعة الخبز من القمح، وتحضيره بحيث يكون طبقة رفيعة للغاية لا تتجاوز الأربعة مليمترات، ولكن بعض الأنواع على الجانب الآخر يزداد سمكها إلى 20 مليمتر.

وقد اشتهر الخبز العربي في أستراليا والولايات المتحدة وإنجلترا، على الرغم من نشأته بالوطن العربي، ولعل طريقة تصنيعه هي السبب وراء ذلك، فهو مختلف الأحجام وبالتالي مختلف في السعرات الحرارية التي تحملها كل قطعه والتي يتم تحديدها حسب الوزن والحجم، وتأتي السعرات الحرارية في الخبز كالتالي:

الخبز العربي كبير الحجم الرقيق بوزن 114 جرام، يضم نحو 314 سعر حراري.

الخبز العربي متوسط الحجم الرقيق بوزن 57 جرام، يضم نحو 157 سعر حراري.

السعرات الحرارية في الخبز الأسمر

يتم صناعة الخبز الأسمر من القمح بصورة كاملة، ويدخل في صناعته 3 أجزاء هي النخالة والسويداء وجنين القمح، وجميعها قابلة للأكل، ولكل جزء فوائد مختلفة، ويتم معالجة حبوب القمح في تلك الحالة وهي سليمة، وتأتي السعرات الحرارية في الخبز الأسمر كالتالي:

تحتوي القطعة الصغيرة من خبز التوست المصنعة من القمح كامل ووزنها 22 جرام على 9 سعرات حرارية. بينما تحتوي قطعة التوست الكبيرة المصنعة من القمح كامل ووزنها 33 جرام على 91.4 سعر حراري. تحتوي قطعة الخبز العربي المصنعة من القمح كامل ووزنها 64 جرام على 168 سعر حراري.

السعرات الحرارية في خبز النخالة

يصنع خبز النخالة من الطبقة الخارجية لحبيبات القمح، أي من الجنين والسويداء، ويتم هذا من خلال معالجة النواة بشكل كامل، وهذه الطبقة غنية بالكثير من الألياف والعناصر الغذائية، وتتميز بنكهتها الحلوة الجوزية، وتستخدم في صناعة أنواع أخرى من الخبز، فهي تضيف قوام ونكهة لها، أما عن السعرات الحرارية الموجودة في خبز النخالة، فهي كالتالي:

السعرات الحرارية في خبز نخالة الشوفات القطعة وزنها 28 جرام تعادل 7 سعرات.

السعرات الحرارية في خبز نخالة القمح، القطعة وزنها 28 جرام تعادل 4 سعرات.

السعرات الحرارية في خبز نخالة الأرز، القطعة وزنها 28 جرام تعادل 9 سعرات.

سعرات الأنواع المختلفة من الخبز

تحتوي الحصة الواحدة من الخبز، والتي وزنها يعادل 28 جرام على 80 سعر حراري، والأنواع التالية من الخبز تحتوي على 80 سعر حراري:

القطعة الصغيرة من الخبز الهندي أو خبز تشاباتي قطعتين من التاكو قطر الواحدة يعادل 7 سنتيمترات القطعة الواحدة من الوافل نحو 16 سنتيمتر نصف الفطيرة الانجليزية.

السعرات الحرارية في العيش الفينو والخبز الأبيض

أما عن السعرات الحرارية الموجودة في العيش الفينو والخبز الأبيض، فهي كالتالي: