معجزة حيرت العلماء.. لماذا نتثاءب؟ ولمذا حثنا الرسول على وضع اليد على الفم عند التثاؤب؟

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكل إنسان يحوي داخله آلاف المعجزات التي لا يشعر بها إلا حال المرض، وخلق الله للإنسان أعضاء يتميز كل عضو بميزة تمكنه من أداء المهمة الموكلة إليه على أتم وجه، من هذه الأعضاء من له حركات إرادية وبعضها له حركات غير أرادية، نسرد لكم في هذا الموضوع تفصيل عن الحركة اللا إرادية التي يفعلها الجسم ألا وهي “التثاؤب”.

ماهو التثاؤب؟

التثاؤب هو عبارة حركة لا إرادية خلقها الله تعالى، بحيث تمتلئ الرئتين بالهواء ويقوم بلعومه بالتوسع أربع أضعاف حجمه الأصلي قبل التثاؤب، ويكون التثاؤب مصحوباً بتقلصات في عضلات الوجه والرقبة، كما ينتج عنه إغلاق جزئي للعينين.

السبب العلمي للتثاؤب

حاول العلماء وضع العديد من التفسيرات تفسر هذه الظاهرة العجيبة، إلا أنه لحد الآن لم يتم الجزم على السبب القطعي لتلك الظاهرة وإنما كلها اجتهادات للعلماء، ومن هذه التفسيرات:

– نظراً لأن التثاؤب يأتي غالباً عن الشعور بالنعاس ذهب بعض العلماء إلى تفسير التثاؤب بأنه عبارة عن تنبيه من الدماغ بأنه في حالة إرهاق.

– وأكثر التفاسير شيوعاً أن التثاؤب يحدث عند نقص نسبة الأكسجين في الدم وزيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون ويعتبر هذا التفسير هو الأكثر شيوعاً.

– كما فسر بعضهم التثاؤب بأنه عبارة عن صراع داخلي يحدث بين رغبة النفس في النوم والراحة والتصدي لها برغبة العمل ومقاومة النوم.

– ارتبطت بعض التفاسير بالرئتين حيث قال بعض العلماء أن التثاؤب عبارة عن ضمور لعضلات الرئتين وقال البعض أنه مسؤول عن إخراج الهواء الملوث وإعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

التثاؤب في الإسلام و الآداب المترتبة عليه

١- حديث الرسول صل الله عليه وسلم عن التثاؤب

بين لنا الرسول صل الله عليه وسلم كل أمور حياتنا وكل ما يحيط بنا ولم يدع لنا شيئاً إلا وبين لنا كيفية التعامل معه بما يرضي الله تعالى، حتى أن التثاؤب حاز على جزء من هذا التبيان.

حيث قال صل الله عليه وسلم : إنّ الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له -يرحمك الله- وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإنّ أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان “صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

كما نفهم من سياق هذا الحديث الشريف أن الشيطان يضحك على الإنسان حين التثاؤب لذا نقوم بردع الشيطان عند وضع اليد على الفم حين لتثاؤب من اجل إغاضته.

٢- آداب التثاؤب

يعتبر التثاؤب أمر مشمئز عند الناس حيث غالباً ما يكره الإنسان النظر إلى الشخص المتثائب، لذا امرنا عليه الصلاة والسلام بالعديد من الأمور عن التثاؤب :

– أمرنا عليه الصلاة والسلام بدفع التثاؤب قدر المستطاع.

– فإن لم نستطع دفع التثاؤب فعلينا بوضع اليد اليسرى على الفم عند التثاؤب.

عدوى التثاؤب

يعتبر التثاؤب من اكثر الحالات التي تنتقل بالعدوى سريعاً، حيث غالباً إذا رأينا شخصاً يتثاءب سرعان ما نشعر بالتثاؤب مثله.

حتى أنك قد تتثاءب بسبب قراءتك عن موضوع عن التثاؤب أو عند سماعك لشخص يتكلم عن التثاؤب (هناك احتمال كبير أنك تثاءبت عند قراءتك لهذا المقال).

والغريب أن الأعمى يتثاءب عندما يسمع موضوع عن التثاءب.

هل تتثاءب المخلوقات الأخرى؟

الجواب هو نعم، التثاؤب لا يقتصر على الإنسان فقط وأنما يتعدى إلى الكثير من الحيوانات.

منها القرود، حتى أنه من أكثر الأشياء التي حيرات العلماء هو عدم تثاؤب صغار القرود عند كبارها، وعدم تثاؤب الزوجات عن أزواجهن.

متى يكون التثاؤب يسبب مرض أو مشكلة

أكدت الدراسات أن الإنسان غالباً ما يتثاءب في الليل، أما إذا تثاءب الإنسان في النهار بكثرة فهذا ربما يدل على وجود مشكلة صحية عند الشخص حيث قالت طبيبة الأعصاب والأخصائية النفسية العصبية أولغا غولوبنسكايا :” نادرا ما يتثاءب الناس أثناء النهار، لكن إذا بدؤوا في التثاؤب باستمرار، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود أمراض خطيرة. يمكن أن يصاحب التثاؤب، على سبيل المثال، وجود فشل قلبي. وقد يكون سببه وجود الاضطرابات العصبية المرتبطة بحدوث خلل في وظيفة النوم. ومع وجود والاكتئاب، قد يظهر التثاؤب المستمر “.

فوائد التثاؤب

للتثاؤب فوائد جمّة وكثيرة منها: