معاني رموز البلاستيك الضار منها والآمن على الصحة

يستخدم البلاستيك على نطاق واسع في الكثير من المعلبات وزجاجات المياه والمياه الغازية وغيرها من المنتجات، ولكن الكثير منا لا يعرف معاني رموز البلاستيك المدونة عليها وما هي الأنواع الضارة منها والأنواع الآمنة على الصحة، في السطور القادمة نوضح رموز البلاستيك ومعانيها.

معاني رموز البلاستيك

هناك الكثير من أنواع البلاستيك، وجميعها تحمل رموز لها معاني، وتلك الرموز تأتي على النحو التالي:

PET أو PETE رقم 1 على العبوة البلاستيكية وهذا الرمز أنه يتم استخدام تلك العبوة التي تحمل هذا الرقم مرة واحدة فقط، ولا يتم إعادة استخدام تلك العبوة مرة أخرى.

HDPE رقم 2 على العبوة البلاستيكية معناها أن العبوة البلاستيكية يمكن استخدامها بشكل متكرر بصورة آمنة، ويتم الاستخدام في عبوات الحليب، زجاجات المنظفات وغيرها.

PVC رقم 3 على العبوة البلاستيكية، معناها أن تلك العبوة البلاستيكية يجب تفادي استخدامها مرة أخرى، ولا يتم إعادة تدويرها حتى لا يتسبب في الإصابة بالأمراض.

LDPE رقم 4 معناها أن الرمز آمن للاستخدام المتكرر، ويتم الاستخدام في الأغلفة البلاستيكية، وأكياس المشروبات والبقالة وغيرها.

PP رقم 5 معناها أن الرمز آمن بالأخص للسوائل الساخنة.

PS رقم 6 معناها أنها ارة ولا يجب استخدامها مرة أخرى.

ما هي أضرار البلاستيك ؟

الأنواع الضارة من البلاستيك تتسبب في الإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة طبيعة الإضافات الكيميائية في البلاستيك، كما تتسبب في نقل الفيروسات والبكتيريا إلى البيئات المختلفة عبر جزيئات البلاستيك.