أثبتت التجارب أن بعض المشروبات مثل الشاي الأخضر والقهوة، تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أنها تعزز من الشعور بالشبع وتقلل من الإحساس بالجوع، مما يشجع على فقدان الوزن.

وطبقا لموقع “Healthline” فإن هناك 8 مشروبات تساعد على فقدان الوزن، وهي على النحو الآتي:

الشاي الأخضر

يساعد شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق أنه يعمل على زيادة عملية التمثيل الغذائي، كما أنه يعمل على فقدان الدهون.

الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مادة تسمى البوليفينول المضادة للأكسدة، والتي ثبت أنها تعمل على تقليل وزن الجسم، وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأسود قد يساعد على فقدان الوزن وتقليل نسبة الدهون.

القهوة

يحب الكثير من الناس تناول القهوة، فالملايين حول العالم يرغبون في تناولها من أجل الحصول على الطاقة مع تحسين المزاج، فالمشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، يمكن لها أن تساعد على فقدان الوزن بواسطة زيادة التمثيل الغذائي، مع تقليل السعرات الحرارية التي يتم امتصاصها، كما أنها تحفز الجسم على القيام بحرق الدهون.

الإكثار من شرب الماء

إن الإكثار من شرب المياه في اليوم هو من أسهل الطرق من أجل تحسين الصحة بشكل عام، كما تظهر الدراسات أن تناول الكثير من الماء يمكن أن يساعد بشكل كبير على حرق السعرات الحرارية والشعور بالامتلاء، وبالتالي تقليل تناول الوجبات، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

خل التفاح

على الرغم من وجود حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث عن مخاطر خل التفاح وفوائده، إلا أن استعمال كمية صغيرة بشكل يومي من هذا المشروب يشجع على عملية إنقاص الوزن.

نظرا لأن خل الفتاح يحتوي على حمض الأسيتيك، الذي يحفز فقدان الوزن عن طريق خفض مستوى الأنسولين وتحسين عملية التمثيل الغذائي مع كبح الشهية وحرق الدهون.

الزنجبيل

تشير الدراسات التي تم إجراؤها على الإنسان والحيوان إلى أن الزنجبيل يمكن أن يعمل على الشعور بالشبع، كما أنه يقلل الشهية ويزيد من التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد جدا عند إنقاص الوزن.

المشروبات الغنية بالبروتينات

تعمل هذه المشروبات على تقليل الشهية، كما أنها تزيد من الشعور بالشبع، كما يمكن إضافة مساحيق البروتين بكل سهولة إلى أي مشروب، من أجل الحصول على وجبة خفيفة وسريعة، لكن لابد من استشارة الطبيب قبل تناولها، وخصوصا بشأن الكمية.

عصير الخضار

شرب عصير الخضار يساعد على إنقاص الوزن عند القيام بإدراجها في نظام غذائي صحي.

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