مشاكل فقدان الشهية عند الأطفال وطرق علاجها

كثيرا ما يواجه الأبوان العديد من مشاكل فقدان الشهية عند الأطفال. ومن أجل المشاركة في حل تلك المشكلات قررنا أن نعرض في مقال اليوم أعراض فقدان الشهية في المراحل العمرية المختلفة وأسبابها، ووسائل التغلب عليها، ومتى تستوجب الحالة زيارة الطبيب المتابع للطفل.

أعراض فقدان الشهية عند الأطفال

الزهد في تناول الطعام المحبب له.

عدم تناول الكميات الكافية من الطعام.

العبث بالطعام دون تناوله.

بوادر ضعف عام في نشاط الطفل والتكاسل عن الحركة والتفاعل مع الآخرين.

أسباب فقدان الشهية عن الأطفال

تغير الجو بين الفصول المختلفة قد يتسبب في إصابة الصغار بنزلات البرد واحتقان اللوزتين مما يسبب صعوبة البلع وفقدان الشهية.

في مرحلة فطام الصغير يصعب علية الاستغناء عن الرضَاعة ويتمسك بها ويرفض باقي أصناف الطعام.

خلال فترة التسنين يتعرض الصغير للكثير من المتاعب الصحية والارتفاع في درجات الحرارة.

يتعرض الصغير نتيجة استخدام الرضَاعة لفترات طويلة للإصابة بالتهابات في الفم.

وسائل التغلب على حالات فقدان الشهية عند الأطفال

اختيار أدوات تناول الطعام جذابة الشكل والألوان، مصنوعة من خامات صحية، وسهلة الاستخدام.

قضاء بعض الوقت يوميا في ممارسة الرياضة يجعل الصغار يقبلون على تناول الطعام بشهية مفتوحة.

تحديد الوقت المناسب لفطام الطفل حتى يساعد الجو المعتدل على تقبل التغييرات التي سوف يمر بها في أسلوب التغذية.

الحرية في تناول الطعام

إضافة بعض الأعشاب للطعام مثل الزعتر يساعد على فتح شهية الصغار.

خصصي للصغير مكان لتناول الطعام، مع ترك مساحة من الحرية له في تجربة تناول الطعام بنفسه. حتى ولو أحدث بعض الفوضى بحكم عدم قدرته على التحكم في الملعقة، لكنه سوف يشعر بالسعادة واكتساب مهارات جديدة مع ثقة كبيرة بالنفس.

قدمي لطفلك الوجبات اللذيذة التي يحبها واهتمي بالفواكه والخضروات التي تكسبه المناعة والحماية من الأمراض.

لا بأس من مشاركة الأطفال لصغيرك الطعام، فسوف يساعد ذلك على فتح شهيته على تناول الطعام، كما يعوده مشاركة الآخرين له.

متى تلجأ الأم إلى الطبيب عندما يصاب الصغير بفقدان الشهية؟

إذا طالت فترة فقدان الشهية عند الصغير أكثر من اللازم، ولم تنجح محاولات الأم في التغلب عليها، وخشيت من أن يصاب الصغير بالضعف والهزال، عليها بزيارة الطبيب المتابع للطفل لتفقد حالته الصحية وتحديد أسباب فقدان الشهية عن الطفل، وتحديد العلاج المناسب، والفترة التي يستغرقها العلاج. وغالبا ما يصف الطبيب مكملا غذائيا مناسبا لعمر الطفل واحتياجاته.

نصائح للأبوين من أجل التعامل بنجاح مع الصغير المصاب بفقدان الشهية

قدمي الطعام للطفل في مواعيد محددة واتركي له ربع ساعة لتناول الطعام. وارفعي الطعام بعدها حتى لو لم يتم تناول وجبته. سوف يشعره ذلك بأهمية تناول وجبته باهتمام.

دعيه يتعود تناول طعامه بمفرده، وتابعيه من طرف خفي حتى لا يلاحظ اهتمامك به فيزيد في التدلل عليك.

قدمي له الطعام في أواني صحية بألوان جذابة، ومع الأطفال الآخرين حتى يتشجع ويتعلم منهم.

راعي أن تكون وجبات الصغير مكتملة العناصر الغذائية من البروتينات والكربوهيدرات والنشويات والفيتامينات، والأملاح المعدنية، مع الاهتمام بالفواكه الطازجة والخضروات الورقية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي للأطفال.

قسمي وجبات اليوم إلى 5 وجبات 3 وجبات رئيسية ووجبتان خفيفتان مثل كوب عصير، أو كوب من الحليب.

يفضل ألا ينشغل الطفل بأي شيء آخر أثناء تناول الطعام، مثل مشاهدة برامج الأطفال، أو اللعب من الأقران.

منع الصغير من الإفراط في تناول الحلويات فهي من الأسباب الرئيسية لفقدان الشهية، كما تتسبب في تسوس الأسنان.

تعويد الصغير على ممارسة الرياضة الخفيفة تنمي لديه روح التنافس والروح الرياضية، وتكون أفضل حافز لفتح الشهية.

يفضل أن يتناول الأطفال بعض المكملات الغذائية التي تدعم نموهم، وتفتح شهيتهم لتناول الطعام.

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