متى تكون اللحوم الحمراء ضارة بالصحة؟

بقلم د. غادة لطفى

اللحوم الحمراء كالبقر والجاموس والضآن والغزلان مصدر أساسى للبروتينات الحيوانية التى يحتاجها جسم الإنسان فى بناء العضلات والأنسجة كما تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى وأهمها مايلى..

١/ تحسين وظائف خلايا الجسم وتعويض التالف منها

٢/ بها نسبة عالية من عنصر السيلينيوم الذى يقلل من أعراض الشيخوخة ويحمى من الإصابة بالأورام

٣/ تقى من الإصابة بأنيميا نقص الحديد لإحتوائها على عنصر الحديد وڤيتامينات B12/B6 وهما أيضا مدعمان للأعصاب والمناعة ومهمان لإتمام عمليات التمثيل الغذائى بالجسم كما أنها تحتوى على عنصرى الزنك والفسفور

ملحوظات هامة…

١/ يحتاج جسم الإنسان من البروتين الحيوانى سواء أكانت لحوم حمراء أو بيضاء لحوالى ١ جرام لكل كيلو جرام من وزن الشخص فمثلا إذا كان وزن الشخص ٥٠ كيلو جرام فهو يحتاج يوميا من البروتين الحيوانى لحوالى ٥٠ جرام وتزداد الكمية فى الحوامل والمرضعات والرياضيين والمراهقين

٢/ يفضل طهى اللحوم الحمراء جيدا للقضاء على أى ميكروبات بها قبل تناولها

٣/ ينصح بتناول كمية معتدلة من اللحوم الحمراء قليلة الدهن مرة أو مرتين أسبوعيا للإستفادة منها حيث أن الإسراف فى تناولها قد يؤدى لزيادة نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وحمض اليوريك بالدم

٤/ ينصح بتناول الخضروات الورقية كالبقدونس والجرجير والخس مع اللحوم الحمراء لأنها تساعد على إمتصاصها من الجهاز الهضمى كما تقلل من أضرارها