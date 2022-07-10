متجيبهاش فالمروحة.. أحذر هذه الأعراض بعد تناول اللحوم هي تعني انك تحتاج إلى المستشفي
تقوم العديد من ربات المنزل والأمهات بإعداد الكثير من الوجبات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ويكون اللحم هو المكون الرئيسي لتلك الوجبات، ويكثر العديد من المواطنين في تناول الوجبات واللحوم خلال عيد الأضحى، لتظهر على العديد منهم أعراض مثل الدوار أو الإسهال وغيرها، ليوضح موقع “newlifenutrition” عن مجموعة من الأعراض التي تظهر على الفرد وتشير إلى ضرورة توقف تناول اللحوم واستشارة طبيب على الفور.
أعراض تشير إلى ضرورة توقف تناول اللحوم
أوضح موقع “newlifenutrition” عن وجود مجموعة من الأعراض التي تظهر على الأشخاص خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن تلك الأعراض تكون نتيجة لتناول اللحوم بإكثار وبطريقة غير صحيحة، وأوضح الموقع أن بعض الأشخاص يعانون من صعوبة في تحمل اللحوم، وأن الجهاز الهضمي يعاني في بعض الأحيان من صعوبة في معالجة قطع اللحوم الضخمة، مما يتسبب في أعراض تصيب الفرد تشير إلى ضرورة التوقف عن تناول اللحوم.
ويلزم على الفرد التوجه على الفور إلى الطبيب في حالة ظهور تلك الأعراض، ومنها:
- الانتفاخ وذلك بسبب استغراق عملية التخلص ن فضلات المعدة لوقت طويل.
- الغثيان وهو أحد أعراض عدم تحمل اللحوم، وتشير إلى أن جسمك لا يمكنه هضم اللحوم بشكل صحيح.
- التعب ويسبب عدم تحمل اللحوم إلى تعب أمعائك، والإحساس بشعور ثقيل في أمعائك.
- ضعف المناعة، وتحتوي اللحوم الحمراء على سكر طبيعي يعرف باسم Neu5Gc والذي لا ينتجه جسم الإنسان، فيعتبر غريب على الجسم ولا يستطيع الجسم تحمله، مما ينتج عنه رد فعل مناعي سام يضعف مناعتك ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض.
- رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم، والتي تنتج عن اللحوم التي لا يتم هضمها بصورة صحيحة.
- ارتفاع ضغط الدم وذلك بسبب تناول الكثير من اللحوم والتي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والتي تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
- الهالات السوداء تحت العينين وهي أحد الآثار الناتجة عن آلية دفاع الجسم لطرد جزيئات اللحوم من خلال إنتاج أجسام مضادة.
- آلام الجوع المستمر وذلك نتيجة تناول الكثير من البروتينات وعدم الحصول على القدر الكافي من الكربوهيدرات، وانخفاض مستويات السكر في الدم ويتسبب ذلك في الشعور المستمر بالجوع.
- الإمساك وذلك بسبب احتواء اللحوم على نسبة كبيرة من الحديد.