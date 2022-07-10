متجيبهاش فالمروحة.. أحذر هذه الأعراض بعد تناول اللحوم هي تعني انك تحتاج إلى المستشفي

تقوم العديد من ربات المنزل والأمهات بإعداد الكثير من الوجبات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ويكون اللحم هو المكون الرئيسي لتلك الوجبات، ويكثر العديد من المواطنين في تناول الوجبات واللحوم خلال عيد الأضحى، لتظهر على العديد منهم أعراض مثل الدوار أو الإسهال وغيرها، ليوضح موقع “newlifenutrition” عن مجموعة من الأعراض التي تظهر على الفرد وتشير إلى ضرورة توقف تناول اللحوم واستشارة طبيب على الفور.

أعراض تشير إلى ضرورة توقف تناول اللحوم

أوضح موقع “newlifenutrition” عن وجود مجموعة من الأعراض التي تظهر على الأشخاص خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن تلك الأعراض تكون نتيجة لتناول اللحوم بإكثار وبطريقة غير صحيحة، وأوضح الموقع أن بعض الأشخاص يعانون من صعوبة في تحمل اللحوم، وأن الجهاز الهضمي يعاني في بعض الأحيان من صعوبة في معالجة قطع اللحوم الضخمة، مما يتسبب في أعراض تصيب الفرد تشير إلى ضرورة التوقف عن تناول اللحوم.

ويلزم على الفرد التوجه على الفور إلى الطبيب في حالة ظهور تلك الأعراض، ومنها: