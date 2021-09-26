ما هي نسبة فيتامين د3 الطبيعية؟ وكيفية حدوث خلل في هذه النسبة؟

يُعد فيتامين د3 من أهم الفيتامينات اللازمة لصحة الفرد، ويُسمى بفيتامين الشمس، إذ أنه يُنْتَجْ داخل الجسم عند التعرض لأشعة الشمس، وأيضا يَعمل عمل الهرمونات، فهو يَعمل على توازن نسبة الكالسيوم في العظام وامتصاصها من الدم.

ولابد لنا من الحفاظ على نسبة فيتامين د3 الطبيعية لدينا، لأن أي خلل في هذه النسبة تُؤدي بنا إلي تدهور في حالتنا الصحية ومشاكل في العظام والقلب وغيره، وسنتناول نتائج مفصلة عن حدوث هذا الخلل فيما بعد، ولكن ماهي نسبة فيتامين د3 الطبيعية؟

ما هو فيتامين د3؟

يُسمى فيتامين د بالكالسيفيرول (calciferol) وهو فيتامين دهني، أي أنه يُمتص داخل الجسم في حالة تناول الوجبات الدهنية فقط مثل الدجاج والزيوت النباتية. ويَنقسم بطبيعته إلى نوعان هما فيتامين د3 ويُسمى بالكوليكالسيفيرول (cholecalciferol)، وهو فيتامين د الناتج داخل الجسم عن طريق تَعَرُضِه لأشعة الشمس وهو الصورة الأنشط للفيتامين، وفيتامين د 2 ويُسمى بالإرجوكالسيفيرول (ergocalciferol)، وهو الصورة الناتجة في النباتات ويَعمل كمكمل غذائي في حالات خلل نسبة فيتامين د3 الطبيعية.

ما هي نسبة فيتامين د3 الطبيعية؟

تَختلف نسبة فيتامين د3 الطبيعية من شخص لآخر حسب السن والحالة الصحية والعرق، وتَتَراوح بين مدى واسع من 20 نانوجرام/مل إلى 50 نانوجرام/مل وفي بعض الدراسات ترتفع النسبة إلى 100 نانوجرام/مل.

عند هبوط نسبة فيتامين د3 الطبيعية فإننا نَتجه إلى مصادر خارجية تَمُدنا بفيتامين د مثل الطعام أو المكملات الغذائية المتاحة داخل الصيدليات والمراكز الطبية.

وتَختلف أيضا الجرعة الموصى بها تبعا للسن أو حسب إرشادات الطبيب المعالج، تَصل الجرعة إلى 600 وحدة دولية من عمر سنة إلى 70 سنة، وتَعلو الجرعة إلى 800 وحدة دولية بعد عمر ال70، ويَستطيع الطبيب المعالج رفع الجرعة حتى 4000 وحدة دولية إذا احتاجت حالة المريض، ويُمكن تناول فيتامين د للوقاية بجرعات يُحددها الطبيب تبعا للحالة.

كيف يُمكن قياس نسبة فيتامين د3؟

يَتم تخزين فيتامين د3 في الجسم سواء في الخلايا الدهنية أو في الدم بعد مرورها بعملية الأيض داخل الكبد، يَرتبط الفيتامين بالبروتين الخاص به داخل الدم ويَتحول إلى 25-هيدروكسي فيتامين د، ويَتم قياس نسبة فيتامين د3 عن طريق هذا المركب بتحليل الدم.

ما أهمية الحفاظ على نسبة فيتامين د3 الطبيعية؟

فيتامين د3 له فوائد متعدد تُلْزِمُنا بالحفاظ على نسبته الطبيعية داخل الجسم وأي خلل في هذه النسبة تُعرضنا لأمراض كثيرة.

صحة العظام:

فيتامين د3 يَعمل على امتصاص الكالسيوم من الدم والحفاظ على وجوده داخل العظام، لذا فهو يُحافظ على قوة العظام وكثافتها.

علاج مرض السكر:

اكتشف الباحثون أن لفيتامين د3 دور هام في علاج مرضى السكر سواء النوع الأول أو الثاني.

الوقاية من أمراض القلب:

إذ إنه يَعمل على امتصاص الكالسيوم من الدم وبالتالي المحافظة على نسبته الطبيعية، ولأن الكالسيوم له دور هام في عمل القلب وانقباضاته، فهو يَقي من أمراض القلب الناتجة عن زيادة نسبة الكالسيوم في الدم.

دواء لمرضى السرطان:

وَجد العلماء أن نسبة الوفيات لمرضى السرطان المتعاطين فيتامين د أقل بنسبة 25% عن الوفيات الناجمة للمرضى الغير متعاطين للفيتامين.

الوقاية من أمراض الغدة الدرقية:

الحفاظ على نسبة فيتامين د3 الطبيعية يَمنع من زيادة نشاط الغدة الدرقية، والذي يُزِيد من إنتاج الهرمون الخاص بها، هذا الهرمون يَعمل على زيادة نسبة الكالسيوم في الدم، مما يُؤدي إلى الكساح ولين وهشاشة العظام.

المناعة:

يَعمل فيتامين د3 على زيادة مناعة الجسم ومقاومته ضد الأمراض.

نتائج الخلل في نسبة فيتامين د3

يَحدث خلل في نسبة فيتامين د3 الطبيعية عند تقليل أو عدم التعرض للشمس سواء عن طريق عدم الخروج في وقت الشمس أو ارتداء ملابس تَحجب الشمس عن البشرة، وأيضا يَحدث هذا الخلل لأصحاب البشرة السوداء، إذ تُقلل صبغة الميلانين _المسؤولة عن لون البشرة_ من إنتاج فيتامين د3، مما يُؤدي إلى:

هشاشة ولين العظام:

كما ذَكرنا سابقا أن فيتامين د3 يَعمل على امتصاص الكالسيوم من الدم والحفاظ عليه داخل العظام، لكن أي خلل في نسبة هذا الفيتامين يَعمل على تقليل نسبة الكالسيوم في العظام، وهو ما يُؤدي إلى لين العظام وهشاشتها.

ضعف عضلة القلب:

خلل نسبة فيتامين د3 الطبيعية يُؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدم، وهو ما يُؤدي للإصابة بالنوبات القلبية.

حصوات الكلى:

تراكم الكالسيوم في الدم يُزِيد من مجهود الكلى المطلوب لإخراجه، وأيضا يَتَسبب في ترسبه داخل الكلى وتكوين الحصوات، وهو ما يُسبب الآلام الشديدة ومشاكل في الجهاز البولي تَصل إلى احتباس البول وتسمم الدم.

التصلب المتعدد:

يَتَسبب تراكم الكالسيوم في الدم في مرض التصلب المتعدد، مما يُؤثر على المخ والحبل الشوكي، ومن أعراضه الضعف والتنميل وضعف الرؤية.

كيفية الحفاظ على نسبة فيتامين د3 الطبيعية؟

يُمكننا الحفاظ على نسبة الفيتامين عن طريق التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وأفضل الأوقات عقب شروق الشمس وقبل غروبها، وخاصةً عند الأطفال وحديثي الولادة، إذ إن المواليد يَكون لديهم نقص طبيعي في فيتامين د، لذا يَكون من الأدوية الأساسية عند الولادة هو فيتامين د (مثال: فيدروب نقط).

ويَحتاجه الأطفال أيضا لنمو عظامهم دون حدوث كساح أو لين عظام، وتَحتاج الحامل إلى نسبة أكبر من الفيتامين حيث أن الجنين يَمتص نسبة كبيرة من الكالسيوم الموجود لدى الأم وقد تُصاب الأم بهشاشة العظام، لذا فتَعرُضها للشمس مفيد جدا لحمايتها هي وجنينها.

علاج خلل فيتامين د3

التعرض المباشر لأشعة الشمس:

كما ذَكرنا في السابق، فإن أهم العلاجات التي تُمِدُنا بفيتامين د هو التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في وقت شروق الشمس وقبل غروبها.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د:

من هذه الأطعمة الألبان ومنتجاتها كالجبن والزبادي، وبعض الأسماك وزيت كبد الحوت وصفار البيض.

تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين د:

وتُوجد أنواع مختلفة ومتعددة في الصيدليات وأهمها فيدروب نقط، والذي يصفه الأطباء دائما لحديثي الولادة والأطفال.

الخلاصة

فيتامين د3 هو فيتامين د الناتج داخل الجسم عن طريق تعرضه لأشعة الشمس وهو الصورة الأنشط للفيتامين.

وتَختلف نسبة فيتامين د3 الطبيعية من شخص لآخر حسب السن والحالة الصحية والعرق، وتَتراوح ما بين مدى واسع من 20 نانوجرام/مل إلى 50 نانوجرام/مل.

ويُمكن قياس نسبة الفيتامين عن طريق قياس نسبة مركب 25-هيدروكسي فيتامين د الناتج عن ارتباط الفيتامين بالبروتين داخل الدم.

ومن فوائد فيتامين د3:

صحة وقوة العظام

علاج مرضى السكر النوع الأول والثاني

الوقاية من أمراض القلب

كعلاج لمرضى السرطان

الوقاية من أمراض الغدة الدرقية

زيادة المناعة

وأي خلل في نسبة فيتامين د3 الطبيعية يسبب:

هشاشة ولين العظام

ضعف عضلة القلب

حصوات الكلى

التصلب المتعدد

يَتم علاج خلل فيتامين د3 عن طريق:

تعريض البشرة لأشعة الشمس المباشرة

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين د

ويَجب التعرض لأشعة الشمس للوقاية من خلل في نسبة الفيتامين

المصادر