ما هي فوائد القرفة الطبية؟ وهل للقرفة أضرار؟

عرفت القرفة منذ قديم الزمان، وكان المصريون القدماء يستخدمونها في تحنيط المومياءات، واستخدمها العديد من أطباء العصور الوسطى في علاج بعض الأمراض، وفيما يلي فوائد القرفة.

محتويات القرفة

تحتوي ملعقة واحدة صغير من مسحوق القرفة على كمية 2.5 غرام من القرفة، أي ما يعادل 6 سعرات حرارية. وتحتوي هذه الكمية العناصر التالية:

10% منها ماء

80% منها كربوهيدرات

ألياف

1% دهون

كميات قليلة من عنصر الحديد Fe

كميات قليلة من عنصر الكالسيوم Ca

كميات قليلة من عنصر المغنيسيوم Mg

كميات قليلة من عنصر البوتاسيوم K

عدة مضادات الأكسدة

كمية من مادة السينمالدهيد الجيدة

كمية من مادة الكومارين الضارة

فوائد القرفة

لاستخدام الفرفة في الغذاء حوالي 10 فوائد طبية للإنسان، وفيما يلي ذكر هذه الفوائد:

تحسين مستوى السكر الصائم خاصة لمرضى السكر النوع الثاني، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن تناول مريض السكر لكمية من القرفة ما بين ربع ملعقة إلى ملعقة صغير يومياً مدة 40 يوم متتالية، يقل عندهم مستوى السكر الصائم بنسبة تصل إلى 29%.

تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

التخلص من الفطريات، فالقرفة تعمل كمضاد لعدة أنواع من الفطريات منها فطريات الكانديدا التي تنمو في فم فم الإنسان وفي مهبل المرأة.

علاج عسر الهضم، لذلك يصفها العديدون من مختصي العلاج الشعبي والعلاج بالأعشاب لمن يعاني مشاكل الهضم بأن يشربوا مشروب القرفة الدافئ.

تحسين الدورة الدموية للإنسان، فالقفة تنشط الدورة الدموية، وتساعد على إمداد الخلايا بالأوكسجين اللازم للعمليات الحيوية.

تحافظ القرفة على صحة العقل، فهي تساعد على تقوية الذاكرة.

تقلل القرفة من التوتر العصبي.

تخلص المرضى من أعراض الانفلونزا والبرد والزكام والتهاب الحلق، لذلك تجده يدخل في صناعة العديد من أدوية البرد.

المساهمة في إنقاص الوزن الزائد. لأنها تحتوي على مواد تساعد على حرق الدهون.

تزيد الإحساس بالشبع عند متناول القرفة.

تخفيف من أعراض آلام الدورة الشهرية لدى السيدات.

مفيدة لصحة القلب.

أضرار القرفة

على الشخص أن لا يبالغ في تناول القرفة، فملعقتين صيرتين يومياً هي الحد الأعلى المسموح به للشخص البالغ، وفيما يلي أضرار القرفة لو زاد الاستخدام اليومي لها: