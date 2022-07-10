ما هي الديدان الشريطية وأعراضها؟

الدودة الشريطية (بالإنجليزية: Tapeworms)؛ هي دودة طفيلية مُفلطحة، ويُمكن لبعض الأنواع أن تُصيب البشر، ممّا يسمح للديدان بالبقاء، والنمو في الجهاز الهضميّ، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم أعراض الدودة الشريطية عند الكبار.

ما هي أعراض الإصابة بالدودة الشريطية

قد لا تظهر أي أعراض على العديد من الأشخاص المُصابين بالديدان الشريطية، ولكن إذا ظهرت عليهم أي أعراض نَتيجة للعدوى، فإنها تختلف تبعاً لنوع، وموقع الدودة الشريطية، ونوضح فيما يأتي مجموعة من أعراض الدودة الشريطية عند الكبار، منها:

العدوى المعوية

نُوضح فيما يأتي أعراض العدوى المعوية:

الغثيان.

التعب.

فقدان الشَهية.

إسهال.

الدوار.

وجع البطن.

خِسارة الوزن.

الامتصاص الغذائيّ غير الكافي من الوجبات.

الرغبة في تَناول الأطعمة المالحة.

العدوى الغزوية

تَتحرك الديدان الشريطية خارج الأمعاء، وقد تَتلف الأعضاء، والأنسجة، وتشكل أكياساً في الأنسجة الأخرى، وتكون الأعراض في هذه الحالة ما يأتي:

الصُداع.

كتل كيسية.

ردود الفعل على اليرقات التي تُسبب الحساسية.

الأعراض العصبيّة، مثل: النوبات.

مضاعفات الإصابة بالدودة الشريطية

قد تعتمد المضاعفات على مجموعة مُتنوعة من الحالات، بما في ذلك: نوع الدودة الشريطية، وما إذا كان المريض يَتلقى العلاج، ونوضح فيما يأتي مضاعفات الإصابة بالدُودة الشريطية، منها:

داء الكيسات المذنبة (بالإنجليزية: Cysticercosis)

يُمكن أن تَترك اليرقات القولون، وتُصيب الأنسجة، والأعضاء في جميع أنحاء الجسم، ممّا يؤدي إلى ظهور آفات، أو تَكيسات.

داء الكيسات المذنبة العصبي (بالإنجليزية: Neurocysticercosis)

يتأثر كل من الجهاز العصبيّ، والدماغ، ومن الأعراض المُحتملة: الصُداع، ومشاكل العين، والنوبات، والتهاب السحايا، والارتباك.

داء المكورات المشوكة (بالإنجليزية: Echinococcosis)

تَخرج اليرقات القناة الهضمية، وتُصيب العديد من الأعضاء، وخاصّة الكبد، ويمكن أن يشكل كيسات كبيرة نَتيجة للعدوى، بحيثّ قد تَضغط على الأوعية الدموية المُجاورة، وتؤثر على الدورة الدمويّة، وربما يتَطلب الجراحة، أو زرع الكبد في الحالات القُصوى.

ما هي أنواع الدودة الشريطية

تحدث عدوى الدودة الشريطية غالباً بسبب الأنواع التالية عند البشر، منها:

الدودة الشريطية في لحم الخنازير(Taenia solium).

الدودة الشريطية في لحم الأبقار (Taenia saginata).

الدودة الشريطية القزمة (Hymenolepis nana).

الدودة الشريطية في الأسماك (Diphyllobothrium latum).

دودة الكلب الشريطية، وهي أكثر شيوعاً في المناطق الريفيّة.

أسباب الإصابة بالدودة الشريطية

نُوضح فيما يأتي بعض الأسباب الإصابة بالدودة الشريطية، ومن هذه الأسباب ما يأتي:

عند ابتلاع البيوض

يُمكن أن يصاب الفرد بالعدوى إذا تناول طعاماً، أو شربت ماءً مُلوث ببراز شخص، أو حيوان مُصاب، فبمجرد دخول البيض إلى القناة الهضميّة، فإنها تَتطور إلى يرقات، وفي هذه المرحلة، تُصبح اليرقة مُتحركة، وتشكل كيساً في الكبد، أو الأنسجة الأخرى.

عند ابتلاع اليرقات

يُمكن أن تظهر يرقات الدودة الشريطية في اللّحوم غير مطبوخ جيداً من حيوان مُصاب، ويمكن أن تنمو الديدان الشريطية إلى أكثر من 25 متراً، وأن تعيش لمُدة 30 عاماً في المضيف، قد يلتصق البعض بِجدران الأمعاء، بينما يدخل البعض الآخر في البراز، ويُغادر الجسم.

الانتقال من شخص إلى آخر

يُمكن أن تنتشر الديدان الشريطية القزمية من شخص لآخر، حيثّ إنها الدودة الشريطية الوحيدة الّتي يمكنها إكمال دورة حياتها بِأكملها في مضيف واحد.

إصابة الشخص نفسه مرة أخرى

قد يُؤذي الشخص نفسه مرة أخرى أثناء العلاج إذا لم يتم الحفاظ على النظافة الجيّدة، وأيضاً إذا لم يغسل الشخص يَديه بعد استخدام الحمام.

طرق العلاج بالدودة الشريطية

يُعدّ علاج عدوى اليرقات الشريطية أكثر صُعوبة من علاج عدوى الدودة الشريطية البالغة، فقد تَستقر اليرقات على أجزاء مُختلفة من الجسم، بينما تَظل الديدان الشريطية البالغة في الأمعاء، فعندما تُسبب عدوى اليرقات أعراض الدودة الشريطية، فمن المُحتمل أن تكون العدوى موجودة لفترة طويلة، وقد تكون عدوى اليرقات مُهددة للحياة في حالات نادرة، ونُوضح فيما يأتي طرق العلاج من الدودة الشريطية:

الأدوية المضادة للدودة الشريطية

يمكن تَناول الأدوية عن طريق الفم، ولكن قد لا يمتص الجهاز الهضميّ هذه الأدوية بِشكل جيد، فستكون آليتها إما في تفكك الدودة الشريطية البالغة، أو تَهاجمها، والقضاء عليها، إذا تم اتباع البروتوكولات بِشكل صحيح ، فإن هذه الأدوية تكون فعّالة بِنسبة 95%، بحيث يُوصى الطبيب ما يأتي:

استخدام ملين للمُساعدة في إزالة الدودة الشريطية من البراز.

سيتم اختبار براز المريض عدّة مرات بعد انتهاء الدواء لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر.

الأدوية المضادة للالتهابات

إذا انتشرت العدوى إلى الأنسجة خارج القناة الهضميّة، فقد يحتاج المريض إلى تَناول الأدوية المُضادة للالتهابات لتَقليل التورم الناتج عن تكوين الكيس.

جراحة الكيس

يمكن اللّجوء إلى عملية الجراحة في حال كان المريض يُعاني من تكيسات مُهددة للحياة نمت في أعضاء حيوية، بما في ذلك: الرئتين، أو الكبد، ويُمكن أن يحقن الطبيب الكيس بِدواء، مثل: الفورمالين، لتَدمير اليرقات قبل إزالة الكيس.

طرق الوقاية من الدودة الشريطية

هناك العديد من النصائح التي يُمكن اتباعها للوقاية من الإصابة بالدودة الشريطية، ونذكر منها ما يأتي:

غسل اليدين جيداً بالماء، والصابون، خاصّة بعد استخدام المرحاض، وقبل تَناول الطعام.

طهي اللّحم على درجة حرارة لا تقل عن 66 درجة مئويّة.

تجميد الأسماك، واللّحوم لمُدة 7 أيام على الأقل لقتل بيض الدودة الشريطيّة، ويرقاتها.

عدم تناول لّحم البقر، والأسماك غير المُطبوخة.

منع الحيوانات من التَعرض لبيض الدودة الشريطية من خلال التَخلص بِشكل صحيح من فضلات الحيوانات، والبشر.

غسل جميع الفواكه، والخضروات في ماء نظيف قبل تَناولها.

لا تسمح للأطعمة النيئة بالتَلامس مع الأطعمة المُطبوخة، لذلك يُوصى بغسل اليدين بعد لمس اللّحوم النيئة، أو الأسماك.

قد يبدو تطوير عدوى الدودة الشريطية مخيفاً، فإن فرص الإصابة بهذه العدوى ضئيلة إلى حد ما، ويُمكن علاج معظم التهابات الدودة الشريطية بالأدوية، ومن المُهم علاج العدوى، والمُتابعة مع مقدم الرعاية الصحيّة للتَأكد من فعالية العلاج.