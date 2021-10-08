ما هو علاج الإمساك عند الحامل؟ وما أسباب الإصابة به من البداية؟

ما هو علاج الإمساك عند الحامل؟ من المعروف أن الحامل تتعرض لأعراض كثيرة أثناء الحمل وتختلف هذه الأعراض من امرأة لأخرى، ومن أهم هذه الأعراض هو الإمساك.

تصاب الحامل بالإمساك وخاصة فى الثلث الأخير من الحمل، لأسباب كثيرة منها تغير في الهرمونات وكبر حجم الرحم، ولكن عليكي أن تعرفي كيف تتخلصين من الإمساك.

ما هو علاج الإمساك عند الحامل

علاج الإمساك عند الحامل سهل وبسيط، ولكن على الحامل أن تعرف كيف تقي نفسها من التعرض للإمساك حتى قبل أن يحدث.

نظام غذائي:

على الحامل تناول الوجبات التي تحتوي على الكثير من الألياف مثل الفاكهة والخضروات والبقوليات، فهي تساعد على التخلص من الفضلات دون حدوث الإمساك.

عدد الوجبات:

أحد طرق علاج الإمساك عند الحامل هو تقسيم الوجبات إلى خمس وجبات صغيرة أو أكثر حتى يسهل على الجهاز الهضمي هضمها وإخراجها، ولكن تناول وجبات أقل بكميات أكثر يزيد الأمر سوءاً، وتصاب الحامل بعسر الهضم.

شرب الماء:

لابد للحامل الإكثار من شرب الماء، فعليها مضاعفة كمية الماء التي تشربها في الوقت العادي، فمثلا لا نقل كمية الماء التي تتناولها عن 8 كوب يوميا.

ممارسة الرياضة للحامل تساعد على التخلص من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي من تقلصات وغازات وغيرها، لكن عليكي سؤال الطبيب المعالج في نوع الرياضة التي يمكنك ممارستها.

الأدوية:

إذا لم يفيد أيا مما سبق فعليك استشارة الطبيب في العلاج اللازم لكي، فسيكتب لك نوع من أنواع الملينات التي تكون غير ضارة عليكي أو على الجنين، ولكن لا تستخدميها لفترات طويلة فقد تؤدي لإصابتك بالجفاف.

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أسباب الإمساك عند الحامل

هناك عدد من الأسباب تجعل الحامل تصاب بالإمساك منها:

تغير في الهرمونات:

يزداد هرمون البروجسترون عند الحامل وهو عامل قوي في إصابة المرأة الحامل بالإمساك.

زيادة حجم الرحم:

زيادة حجم الرحم وثقل وزن الجنين والسائل حوله يعمل على زيادة الضغط على الأمعاء والمستقيم، مما يصعب عملية الإخراج والإصابة بالإمساك.

شرب الماء:

بعض السيدات لا تحرصن على شرب كمية كبيرة من الماء، وبالتالي تقل السوائل وتزيد صلابة البراز، مما يؤدي للإصابة بالإمساك.

النظام الغذائي:

عدم تناول وجبات تحتوي على ألياف، وتناول وجبات كبيرة دون تقسيمها.

تناول الحديد كمكمل غذائي:

الحديد يزيد من فرصة الإصابة بالإمساك كما هو معروف في فترة الحمل، حيث تعتمد الحامل على الحديد كمكمل غذائي أساسي من الشهر الرابع في الحمل.

الخلاصة

تصاب المرأة الحامل بالإمساك كعرض من أعراض الحمل ويمكن علاجه عن طريق:

تناول وجبات تحتوي على الكثير من الألياف مثل الفواكه والخضروات.

تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة.

شرب 8 كوب من الماء يوميا.

ممارسة الرياضة يوميا.

زيارة الطبيب وتناول الملينات المسموح بها في فترة الحمل.

ومن أسباب حدوث الإمساك في فترة الحمل: