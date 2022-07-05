ما هو سرطان الشرج

يُعتبر سرطان الشرج أنه هو الذي يكون في فتحة الشرج، وتُعتبر فتحة الشرج أنها أكثر جزء يتم فتحه خارج الجسم من الجزء السفلي للأمعاء الغليظة، وذلك لأن البُراز ونفايات الجسم تمر من خلال فتحة الشرج، حيث تتكون الخلايا التي تبَّطن فتحة الشرج من الخلايا التي تم تقويتها وتظهر كخلايا جلدية، والتي يمكن أن نسميها الحرشفية، وتُسمى المنطقة الأخرى التي تقع في تقاطع الشرج والمستقيم بإسم المنطقة الإنتقالية، كما يمكن هنا أن تتغير بطانة فتحتة الشرج ، والتي تتكون من الخلايا الحرشفية والغدية.

الخلايا الغدِّية هي تلك الخلايا التي تُفرز العديد من السوائل بما في ذلك المخاط من الأنف، كما تُساعد الخلايا الغدية أيضًا على المرور السلس للبراز وإخراجه من الجسم، ويُسمى الخط الفاصل بين فتحة الشرج والمستقيم بإسم الخط المسنن، والذي يحتوي على نوعين من المصرات أو البوابات التي تُنظِم فتح فتحة الشرج، لذلك دعونا نلقي نظرة على أنواع سرطان الشرج المختلفة.

أنواع سرطان الشرج

يُعتبر سرطان الخلايا الحرشفية بأنه أحد أكثر أنواع سرطان الشرج شيوعًا، وهناك أيضًا العديد من الأنواع المختلفة من سرطانات الشرج الحرشفية، والتي تُسمى أحيانًا بإسم سرطانات البشرة، ويُعتبر الورم الحميد الغدي بأنه النوع النادر من هذه السرطانات، وهو الذي يؤثر على الخلايا الغدية في المنطقة الإنتقالية، كما تشمل الأنواع الأخرى سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الجلد.

يمكن أن تبدو الخلايا على الطبقة السطحية للشرج في بعض الأحيان مثل الخلايا السرطانية، ولكنها لا تنمو لتصبح الطبقات أعمق مما كانت عليه، حيث يمكننا تسمية هذا بإسم سرطان الموقع، ويمكن أيضًا أن نسميه بإسم مرض أو داء بوين، وقد يزيد هذا المرض من خطر الإصابة بسراطانات أو أنواع سرطان الشرج الحقيقي.

أسباب وعوامل الخطر من سرطان الشرج

قد يكون حدوث سرطان الشرج أمر نادر للغاية، ومن الممكن أن تتأثر النساء فيه أكثر من الرجال، حيث تشمل بعض عوامل الخطر عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 100 نوع مختلف من فيروس الورم الحليمي البشري. يمكن أن تنتشر بعض هذه الأنواع من خلال الإتصال الجنسي، ويمكننا القول بأن حوالي 80% من المصابين بسرطان الشرج لديهم أدلة على الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، وتُعتبر الشيخوخة و وجود الأمراض المنقولة جنسيًا، والتدخين ونقص المناعة من عوامل الخطر المشمولة.

أعراض سرطان الشرج

تشبه أعراض سرطان الشرج إضطرابات الشرج الأخرى المختلفة، مثل أكوام البواسير أو الشق الشرجي، ويمكن أن لا تظهر بعض الأعراض في بعض الأمراض من ما يقرب من 20٪ مع السرطان، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

النزيف المستقيم.

تصريف المخاط من فتحة الشرج.

ألم حول فتحة الشرج.

ضجة كبيرة في فتحة الشرج والشعور بالإخلاء غير المكتمل بعد إفراغ الأمعاء.

ظهور كتل صغيرة حول فتحة الشرج.

صعوبة في السيطرة على الأمعاء أو سلاسة البراز.

كتلة في الفخذ تُشير إلى تورم الغدد الليمفاوية.

فقر الدم وأعراضه.

الفحص والتشخيص

يمكن أن يُشير الفحص إلى إختبار أعداد كبيرة من الأشخاص المعرضين الأصحاء، ولكن لكي يتم إكتشاف المراحل المبكرة من سرطان الشرج أو أنواعه المختلفة، فقد يتوجب أن يكون الإختبار دقيقًا وموثوقًا، كما يجب ألا يعطي نتائج إيجابية خاطئة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي إختبارات فحص مناسبة لسرطان الشرج.

علم الأوبئة من سرطان الشرج

لا يمكننا إعتبار سرطان الشرج شائع جدًا. لكنه عرضة لإصابة الإناث أكثر من الذكور، حيث تُعتبر سرطانات الشرج بأنها أقل شيوعًا من سرطان القولون، و وفقًا لتقديرات الجمعية الأمريكية للسرطان في عام 2013، فهناك حوالي 7060 حالة جديدة (4.430 في النساء و 2.630 في الرجال) من سرطانات الشرج، وهناك حوالي 880 حالة وفاة (550 في النساء و330 في الرجال) بسبب السرطانات الشرجية، و وفقًا لأبحاث السرطان، فإن المملكة المتحدة تُقدر بحوالي 1100 شخص يتم تشخيصهم كل عام في المملكة المتحدة، وتتزايد المعدلات على مدار العقد الماضي.

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