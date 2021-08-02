ما هو الطول المثالي للرجل والمرأة

يسعى الكثير من البشر للوصول إلى الجسد المثالي من حيث الوزن والطول المتناسقين مع بعضهم البعض، ولكننا هنا سوف نتحدث بشكل خاص عن الطول المثالي لكل من الرجل والمرأة، حيث يتسبب الطول أحياناً في مشكلة نفسية لدى الشخص الذي لا يرضى عن طوله سواء كان طويلا أو قصيرا، وفي مقالنا هذا سوف نتطرق إلى معضلة الطول المثالي لكل من الرجل والمرأة على حد السواء.

الطول:

يعد طول الشخص هو أحد السمات الجسدية التي تميزه، فهو يقاس بتلك المسافة الواقعة بين أسفل قدمي الشخص وحتى أعلى رأسه، والمرجح والأصح ألا يُحدد طول الشخص برقم واحد محدد، ولكنه يتراوح ما بين رقمين، أي أنه يقع بين عشرة سنتيمترات، على سبيل المثال: يتراوح طول علي ما بين 170 إلى 180 سم، ويتوقف الرجل عن اكتساب المزيد من الطول في العشرين من عمره، ولكن المرأة يثبت طولها بين عمري الثالثة عشر والخامسة عشر.

الطول المثالي:

تختلف مقاييس الطول المثالي من بلد لآخر، فهي تعتمد على الكثير من العوامل والتي هي على سبيل المثال:

عامل الوراثة والجينات.

الظروف المناخية والطبيعية.

اختلاف الأطعمة والمشروبات.

معدل ممارسة الرياضة.

الطول المثالي للأشخاص بشكل عام:

لا يوجد رقم واضح محدد للطول المثالي، حيث كنا ذكرنا مسبقاً أن مقاييس الطول المثالية تختلف من بلد لآخر وفقا لعوامل وراثية وبيئية شتى، ولكن يمكن الاعتماد في الطول الطبيعي للشخص على رقم 170 سم، وبهذا تقع فئة الأشخاص ذوي الطول الطبيعي بين 160 وحتى 180 سم، وإذا كان طول أحدهم خارج تلك الفئة، فهو حتماً يندرج تحت أحد الفئات التالية:

من 150 إلى 160 سنتيمتر:

الأشخاص المندرجون تحت تلك الفئة يعدون من قصار القامة بشكل نسبي.

من 180 إلى 190 سنتيمتر:

الأشخاص المندرجون تحت تلك الفئة يعدون من طوال القامة بشكل نسبي.

من 140 إلى 150 سنتيمتر:

الأشخاص المندرجون تحت تلك الفئة يعدون من قصار القامة بشكل ملحوظ.

من 190 إلى 200 سنتيمتر:

الأشخاص المندرجون تحت تلك الفئة يعدون من طوال القامة بشكل ملحوظ.

تحت 140 سنتيمتر:

الأشخاص المندرجون تحت تلك الفئة يعدون من قصار القامة بشكل كبير.

أكثر من 200 سنتيمتر:

الأشخاص المندرجون تحت تلك الفئة يعدون من طوال القامة بشكل كبير، ويطلق عليهم العمالقة.

الطول المثالي للرجال:

يعد 172 سنتيمترا هو الطول المثالي بشكل عام لأغلبية الرجال، وعليه فإن الطول المثالي ينحصر غالبا بين 162 سنتيمترا وحتى 182 سنتيمترا، وكما ذكرنا مسبقاً أنه ليس بالضروري أن يتشابه الأمر في مختلف بلدان العالم، وأن هناك فروق واضحة بالنسبة لمقاييس المثالية في الطول وذلك وفقاً لعوامل شتى سبق ذكرها، إليكم الطول المثالي لمعظم البلدان العربية:

إليكم متوسط طول الرجال (الطول بالسنتيمترات) لعام 2014:

جمهورية مصر العربية: 166.7 سم.

المملكة العربية السعودية: 167.7 سم.

دولة الجزائر: 170.1 سم.

جمهورية العراق، دولة المغرب، والجمهورية العربية السورية: 170.4 سم.

الإمارات العربية المتحدة: 170.5 سم.

المملكة الأردنية: 171 سم.

السلطة الفلسطينية: 172.1 سم.

جمهورية ليبيا: 173.5 سم.

الجمهورية اللبنانية: 174.4 سم.

الطول المثالي للنساء:

وكما الحال في الرجال هو ذاته في النساء بالنسبة لاختلاف مقاييس الطول المثالية في شتى أنحاء العالم، ولكن يعتبر الطول المثالي بشكل عام للأنثى هو 168 سم، وبهذا يتراوح معدل الطول المثالي للنساء بين 158 إلى 178 سم، وإليكم الطول المثالي لمجموعة من البلدان العربية لعام 2014 ميلاديا:

إليكم طول النساء (الطول بالسنتيمترات) لعام 2014: