ما الفرق بين الكمادة الحارة والكمادة الباردة؟

تعمل الحرارة على زيادة تدفق الدم والمواد الغذائية إلى المنطقة المصابة من الجسم عبر توسيع الأوعية الدموية. فغالبًا ما تفيد الكمادات الساخنة بشكل أفضل مع حالات تصلب المفاصل أو لتدفئة العضلات قبل ممارسة أي نشاط.

أما بما يخص البرودة فإنها تعمل على تقليل تدفق الدم عن طريق تضييق الأوعية الدموية فبالتالي تقلل من التورم والألم. لذا تستخدم الكمادة الباردة لعلاج الألم قصير المدى، مثل الألم الناتج عن الإلتواء أو الإجهاد أو بعد الإصابة المباشرة.

ما هي الفائدة من استعمال الكمادات بصفة عامة ؟

تعمل على تهدئة الأوجاع والآلام الناجمة عن حالات مثل هشاشة العظام، التهاب المفاصل الروماتويدي وآلام الظهر والرقبة.

أيضا يمكن أن تحد من هذه الأعراض:

آلام وتشنجات في العضلات .

آلام أسفل وأعلى الظهر .

تصلب المفاصل أو انتفاخها .

تصلب الرقبة .

ألم في الأصابع أو اليد أو الرسغ .

آلام الركبة.

لتخفيف الآلام على المدى القصير لأي من هذه الحالات، استخدم كمادات ساخنة أو باردة باستخدام أي من هذه العناصر:

وسادة تدفئة كهربائية (كمادة ساخنة كهربائية).

عبوة جل يمكن وضعها في الميكرو ويف أو تجميدها.

كيس ثلج.

قطعة قماشية أو منشفة صغيرة مبللة بالماء الساخن أو البارد.

سواء كنت تستخدم الحرارة أو البرودة ، تأكد من لف الكمادة بمنشفة رقيقة للمساعدة في حماية بشرتك من الحروق

توضع الكمادة على المنطقة المؤلمة لمدة 15 إلى 20 دقيقة عدة مرات كل يوم. قد تلاحظ أن بشرتك تبدو حمراء قليلاً بعد وضع الكمادة فهذا طبيعي، لكن دع بشرتك تعود إلى لونها الطبيعي ودرجة حرارتها قبل استخدام البرودة أو الحرارة مرة أخرى.

* اتصل بطبيبك إذا لاحظت ايًا من العلامات التالية بعد إزالة الكمادة :

لون الجلد الأحمر المائل إلى الزرقة .

قشعريرة .

تورم بمنطقة الإصابة .

بثور .

حروق بالجلد .

ألم شديد .

غثيان .

دوخة .

هبوط أو خمول.

العلاج بالماء

الاستحمام ليس فقط في الصباح ولكن يمكن الاستحمام أيضا عند الألم، فقط قف تحت الماء الدافئ لبضع دقائق للمساعدة على تهدئتك واسترخائك (إذا كان عمرك يزيد عن 70 عامًا أو كنت تعاني من مشاكل في القلب، أو مشاكل في ضغط الدم أو كنت تعاني من مرض السكري فإستشر طبيبك قبل الدخول في حوض الاستحمام الساخن).

جرب الاستحمام بماء دافئ قبل ممارسة الرياضة للمساعدة على إرخاء المفاصل والعضلات.

استخدم الماء البارد بعد التمرين للمساعدة في تهدئة الألم وتقليل الالتهاب.

تشير الدراسات إلى أن الحرارة المنخفضة طويلة المدى التي يتم تطبيقها مباشرة على الجلد يمكن أن تقلل بشكل كبير من التصلب والتوتر وتزيد من المرونة ويمكن أن تستمر التأثيرات لمدة 48 ساعة أو أكثر.

الاستحمام بالماء الساخن ومن ثم البارد يزيد من تدفق الدم ويقلل الألم والتورم ويعزيز الشفاء.

متمنين لكم دوام الصحة

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