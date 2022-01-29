ماهى متلازمة التعب المزمن وماهو الفايبروماليچيا؟

بقلم د. غادة لطفى

يتشابه هذان المرضان فى أنهما من الحالات المرضية المزمنة التى تستمر لأعوام والتى تسبب شعورا مستمرا بالتعب والإرهاق مع مشاكل فى التركيز والذاكرة والنوم وآلام فى العضلات والمفاصل ولكن لكل من هذين المرضين مايميزه من صفات أخرى فإذا تحدثت عن متلازمة التعب المزمن فسوف أذكر الآتى…

متلازمة التعب المزمن تسمى بمتلازمة إلتهاب الدماغ النخاعى وهى حالة من الشعور بالتعب والإرهاق قد يصاحبها ضعف بالتركيز ومشاكل بالنوم وتقلب بالمزاج قد يصل لحد الإكتئاب مع آلام فى بعض العضلات والمفاصل وإلتهاب بالحلق أحيانا وشعور بصداع أو دوخة ومغص وتورم بالغدد الليمفاوية بالرقبة وتحت الإبطين مع ألم بالعينين وتحسس من الضوء وضيق بالنفس فى بعض الأحيان وتستمر هذه الأعراض لمدة لا تقل عن ستة أشهر كما أنها تزداد مع المجهود البدنى أو العصبى ولا تقل مع الراحة وتصيب هذه المتلازمة أكثر من ١٧ مليون شخص حول العالم

أسباب متلازمة التعب المزمن….

ليس هناك سبب علمى واضح للإصابة بهذه المتلازمة ولكن لوحظ ظهورها بعد تعرض الشخص لضغط عصبى أو نفسى شديد مما يسبب الشعور بالتعب (نتيجة نقص الطاقة بالجسم) كما لوحظ مساهمة بعض العوامل فى الإصابة بهذه المتلازمة المرضية ومنها الآتى…

١/ الإصابة بعدوى بكتيرية أو ڤيروسية كڤيروس الهربس والڤيروس المضخم للخلايا CMV ومؤخرا وجد العلماء أن الإصابة بمتلازمة التعب المزمن قد ظهرت فى بعض متعافى ڤيروس كورونا

٢/ إضطراب فى بعض الغدد الصماء كالغدة النخامية أو الكظرية

٣/ خلل فى الجهاز المناعى

٤/ وجد العلماء أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهذه المتلازمة من عمر ٢٥ حتى ٤٠ عاما كما أنها نادرة الحدوث فى الأطفال بجانب أن كثيرا من أعراض هذه المتلازمة تتحسن بالوقت وقد تظهر فى صورة دورات من التحسن يعقبها دورات من السوء كما تحتلف حدتها من مريض لآخر

التشخيص…

ليس هناك فحوصات محددة لتشخيص متلازمة التعب المزمن وإنما يعتمد تشخيصها على إستثناء إصابة الشخص بأى مرض آخر يتشابه فى أعراضه معها كالأنيميا وإضطرابات الغدة الدرقية أو الكظرية والفشل الكلوى وإلتهابات المفاصل وذلك بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل المعملية كصورة الدم الكاملة وتحليل شامل للڤيتامينات والمعادن بالدم ووظائف الكبد والكلى و السكر التراكمى وهرمونات الغدد الصماء والعامل الروماتويدى وسرعة الترسيب

علاج متلازمة التعب المزمن…

ليس هناك علاج خاص بهذه المتلازمة حتى الآن وإنما يعتمد العلاج على تخفيف آلام المريض بالمسكنات وتحسين جودة النوم وعلاج الإكتئاب مع ممارسة رياضة معتدلة كالمشى مع تقديم الدعم النفسى للمريض من قبل المحيطين به وتفهم طبيعة مرضه حتى لا يصل لمرحلة من العزلة الإجتماعية وإهمال عمله وبيته ودخوله فى مراحل صعبة من الإكتئاب بسبب ما يشعر به من تعب وألم

مرض الفايبرماليچيا…

أو مايطلق عليه (الألم العضلى الليفى) وهو إضطراب فى الجهاز العصبى المركزى يسبب آلاما منتشرة بالعضلات والمفاصل بالجسم كله مع شعور بالتعب والإرهاق (نتيجة لهذه الآلام) ومشاكل بالنوم والذاكرة وتقلب بالمزاج وصداع وتستمر هذه الأعراض لأكثر من ثلاثة أشهر.

أسباب الفيبروماليچيا…

ليس هناك سبب علمى واضح حتى الآن للإصابة بهذا الإضطراب ولكن هناك بعض النظريات التى طرحها العلماء ومنها الآتى…

١/ قد تكون الإصابة بهذا الإضطراب ناجمة عن عدوى ڤيروسية

٢/ قد تظهر الإصابة بالمرض بعد التعرض لصدمات نفسية شديدة

٣/ قد يكون السبب إلتهاب روماتيزمى بالمفاصل

٤/ لوحظ إصابة النساء أكثر من الرجال بهذا الإضطراب العصبى خاصة فى عمر ٣٠ – ٥٠ عاما خاصة ممن يعانين من السمنة كما وجد العلماء أن العامل الوراثى قد يساعد فى الإصابة بهذا الإضطراب

علاج الفايبروماليچيا….

ليس هناك علاج محدد لهذا الإضطراب حتى الآن وإنما يعتمد الأمر على تقليل الإحساس بالألم وتحسين جودة النوم وتنشيط الذاكرة وعلاج الإكتئاب الذى قد يصيب المريض مع ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائى صحى والراحة وتقليل الأعباء قدر الإمكان مع دعم المريض نفسيا من قبل المحيطين به.