ما هو الفرق بين الإصابة بفيروس اوميكرون وبين الانفلونزا

شهدت الفترة الأخيرة انتشار المتحور الجديد اوميكرون في الكثير من دول العالم بشكل عام، وذلك بعد تطورات وتطورات فيروس كورونا الذي أصبح الكثير خطورة واسرع انتشارا بين الأشخاص، وفي هذا التوقيت وبالتزامن مع فصل الشتاء وبرودة الجو، يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا واوميكرون، حيث قام الدكتور اشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة الأسبق بجامعة عين شمس بالتصريح وتقديم التوعية الأشخاص بالفرق بين الإصابة بالانفلونزا وبين الاصابة بفيروس اوميكرون المتحور الجديد، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على الفرق بين الإصابتين.

الفرق بين الإصابة بفيروس اوميكرون وبين الانفلونزا

وتبعا لتصريحات الدكتور اشرف عقبة قسم الباطنة والمناعة الأسبق بجامعة عين شمس خلال الساعات الأخيرة، فقد أكد ان اعراض البرد او اعراض الانفلونزا لا تظهر بسبب فيروس واحد فقط، ولكن يكون السبب في ذلك اكثر من فيروس ومن بينها فيروس كورونا، وهو ما يجعل الاشخاص يختلط عليهم الامر ما اذا كانت هذه الاعراض تدل على الإصابة بالأنفلونزا او الإصابة بفيروس كورونا، فقد اكد أن اعراض الانفلونزا او البرد اهم على إصابة الجهاز التنفسي العلوي، والتي تعمل على اظهار ارتفاع في درجات الحرارة وكذلك حدوث سيلان في الانف، ونجد أن الإصابة بالأنفلونزا تكون اعراض اشد من ذلك حيث يصاحبها سعال جاف والتي يأتي مصحوب بالمخاط.

أعراض فيروس كورونا واختلافه عن الانفلونزا

وقد تابع أن اعراض فيروس كورونا ان تختلف عن الانفلونزا في كونها تعمل على إصابة الحويصلات الهوائية في الجسم والتي تعتبر مسئولة عن تبادل الغازات في الرئة، وهو ما يعمل على النسبب في ضيق تنفس وكذلك نفس في الاكسجين والاصابة بالالتهاب الرئوي هي المرحلة الاخطر من مرحلة الانفلونزا العادية.