ماهو التهاب المفاصل المزمن؟

التهاب المفاصل هي أكثر حالات المفاصل المزمنة شيوعًا لذلك في هذه المقالة سنوضح لكم كل ما هو مفيد عن التهاب المفاصل.

المفصل هو المكان الذي تلتقي فيه عظمتان أما الغضروف فهو النسيج الواقي الذي يغطي نهايات العظام.

فعندما يحدث التهاب للمفاصل، ينهار هذا الغضروف، مما يؤدي إلى احتكاك العظام داخل المفصل معًا. مما يسبب الألم والتصلب وأعراض أخرى بالمفصل.

يمكن أن يحدث التهاب المفاصل في أي مفصل. ومع ذلك، فإن المناطق الأكثر إصابة في الجسم ما يلي:

اليدين

الأصابع

الكتف

العمود الفقري – عادة في الرقبة أو أسفل الظهر

الفخذين

الركبتين

يحدث التهاب المفاصل في أغلب الأحيان عند كبار السن، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث عند البالغين في أي عمر.

– أعراض التهاب المفاصل تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا وهي كالتالي:

ألم وتصلب بالمفاصل

فقدان المرونة وانخفاض نطاق الحركة

الانزعاج عند الضغط على المناطق المصابة

أصوات طقطقة أو فرقعة عند تحريك مفاصلك

عندما يصبح التهاب المفاصل أكثر تقدمًا، قد يصبح الألم المرتبط به أكثر حدة وبمرور الوقت قد يحدث أيضًا تورم في المفصل والمنطقة المحيطة به.

أسباب التهاب المفاصل

التهاب المفاصل ناتج عن تلف بغضروف المفصل ويمكن أن يكون لهذا الضرر تأثير تراكمي مع مرور الوقت، وهذا هو السبب في أن العمر هو أحد الأسباب الرئيسية لتلف المفصل الذي يؤدي إلى التهاب المفاصل، فكلما تقدمت في العمر ضعفت عضلاتك وبالتالي سيزيد الضغط المتكرر على المفصل.

العوامل التي من الممكن أن تزيد من خطر إصابتك بالتهاب المفاصل :

العامل الوراثي.

طبيعة العمل التي تتضمن الركوع أو التسلق أو رفع الأشياء الثقيلة أو ما شابه ذلك.

زيادة الوزن أو السمنة.

الإصابات السابقة، مثل تمزق الغضروف أو خلع المفصل أو إصابات الأربطة.

الحالات الطبية الأخرى أيضا تؤثر على صحة مفاصلك، مثل مرض السكري.

علاج التهاب المفاصل

الأدوية

يمكن أن يساعد عدد من الأنواع المختلفة من الأدوية في توفير الراحة.

التحكم بالوزن

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى إجهاد المفاصل وبالتالي تسبب الألم. يساعد التخلص من الوزن الزائد في تخفيف هذا الضغط وتقليل الألم. يمكن أن يقلل الوزن المعتدل أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، مثل مرض السكري وأمراض القلب.

النوم الكافي

يؤدي النوم الكافي إلى إراحة عضلاتك وبالتالي يساعد في تقليل التورم والالتهاب، يمكن أن يساعدك الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا على إدارة الألم بشكل أكثر فعالية.

العلاج بالحرارة والبرودة

يمكنك تجربة العلاج بالحرارة أو البرودة لتخفيف آلام العضلات، ضع كمادة ساخنة أو باردة على المفاصل الملتهبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، عدة مرات في اليوم.

ممارسة الرياضة

يقوي النشاط البدني العضلات حول المفصل وبالتالي يساعد في تخفيف الألم.

النظام الغذائي

قد يساعد النظام الغذائي عالي الجودة في التخفيف من أعراض التهاب المفاصل عن طريق تقليل الالتهاب والتورم.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر التالية مفيدًا للغاية:

فيتامين سي

فيتامين د

بيتا كاروتين

الأحماض الدهنية أوميغا -3

كما أن زيادة تناولك للأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات سيساعدك أيضًا.

وفي النهاية لا تتجاهل أعراض آلام المفاصل المزمنة. فكلما تحدثت مع الطبيب مبكرًا، كلما تمكنت من الحصول على التشخيص وعلاج في وقت أسرع.

المصادر :