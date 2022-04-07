ماركات الشوكولاتة بالمخدرات تصنع زوبعة فى السوق المصرى

الشكولاتة من الحلوى التي يحبها الجميع ويتلذذ بأكلها، ويوجد أنواع كثيرة من الشكولاتة والتي تباع في الأسواق والمولات الكبيرة وأيضا يتم استيرادها من الخارج لتلبية احتياجات عشاق الشوكولاتة، ولكن حدث أمر أصاب الكثير الزعر والخوف وهو وجود مصدر يقول أن هناك نوع من الشكولاتة يتم وضع فيه مكون من مكونات المخدرات والحشيش

استخراج الحشيش من نبات القنب

القنب نبات ويسمى بنبات الخشخاش أو القنب، وذلك النبات من النباتات التي لها أثر المخدرات على الجسم، والحشيش وهو نبات مخدر يستخرج من القنب الهندي.

وأضاف المصدر وذلك خلال تصريح من القاهرة رقم 24 بوجود حملة والتي توافق يوم 5 أبريل، أنه سوف يتم القيام بعمل سحب لبعض العينات من الشكولاتة الموجودة في المتاجر لتحليلها ولمعرفة المكونات الموجودة في الشكولاتة، ولمعرفة هل تحتوي الشكولاتة على مواد مخدرة أم لا.

الحقيقة هل الخبر حقيقي أم إشاعة

وتم التوضيح من قبل المصدر أنه إذا حدث وتم تواجد نسبة حشيش أو مخدرات في الشكولاته فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة تجاه المتجر، وحقيقة فأن المتجر ليس له ذنب في ذلك، حيث أحيانا يتم استيراد أنواع من الشكولاتة من الخارج وهذا يعني أن المكونات الداخلة في الشكولاتة بالمتجر ليس له يد فيها.

الحكومة في انتظار الفحوصات السريعة

وأشار المصدر أنه من المهم جدا أن يتم عمل فحوصات والتأكد من ذلك الخبر والذي بالتأكيد سوف يؤثر بالسلب على الاستيراد والتصدير، حيث إنه من عدة أشهر تم اكتشاف إنه في بعض منتجات الجبن يتم استخدام مواد الطلاء في صناعتها ولكن الأمر انقلب رئس على عقب وتم إنكار تلك الشبهات وأثر ذلك سلبا على عملية التصدير.

قضايا ملتهبة قد تضر السوق المصري

وقضية الشكولاتة هذه من القضايا المثيرة للاهتمام حقا، حيث نشر الدكتور جابر نصار وذلك على صفحة الفيسبوك الخاص به، أنه من فترة ليست بكبيرة تم إصدار شكوى وخصوصا لمن يعملون في مناصب مهمة إنه يتم عمل لهم فحوصات إجبارية لاكتشاف إذا كانوا يتعاطون المخدرات أم لا، وكانت الصدمة إذ أن بعض منهم كانت التحاليل إيجابية، رغم أنهم كانوا لا يتعاطون السجائر حتى، وهذا ما عرض البعض إلى خسارة مهنته وغيرهم إلى عقوبة شديدة.

اكتشاف شوكولاته بالمخدرات بمصر

ولكن بالصدفة تم اكتشاف أن في الأسواق والمولات ومحطات البنزين يتم بيع شكولاتة وتم اكتشاف أن تلك الشكولاته في مكوناتها نبات الخشخاش والتي يتم استخدامها في عمل الشكولاتة في الخارج وهو بالمناسبة مصرح بها في الدول بالخارج مثل الدول الأوربية وأمريكا.