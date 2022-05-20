“للمتزوجين بشكل خاص”.. ضعي الصابون على الخيار في غرفة النوم والنتيجة ستدهشك

محمود جمال

يعتبر ماسك صابون الخيار للبشرة من افضل الماسكات لأنه يناسب كل أنواع البشرة ، و يخلو من أي مواد كيميائية وليس له اثار جانبية وله الكثير من الفوائد التجميلية حيث أنه غني بالعناصر المغذية للبشرة و لا يكلف الكثير من المال وطريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة موجودة في كل بيت.

"للمتزوجين بشكل خاص".. ضعي الصابون على الخيار في غرفة النوم والنتيجة ستدهشك 1 20/5/2022 - 3:22 م

فوائد صابون الخيار للبشرة:

• يحافظ على ترطيب البشرة لأنه يمدها بالماء الذي تحتاجه ويخلصنا من الجلد الزائد ويستخدم كمقشر للبشرة.

• ينعم البشرة ويجعلها نضرة ومشرقة، يستخدم صابون الخيار كغسول للبشرة لأنه يساعد علي تنظيفها من أي أوساخ وأتربة و يقضي علي الإفرازات الدهنية لمن يعانون من البشرة الدهنية خصوصا في الصيف.

• صابون الخيار يبيض البشرة ويعمل على إزالة البقع الداكنة من الجلد.

كيفية عمل ماسك صابون الخيار؟

مكونات التحضير:-

ثمرة من الخيار.

كمية مناسبة من الصابون العادي.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان عصير ليمون.

خطوات التحضير:

• ابشري الصابون العادي و ضعيه في برطمان زجاجي وضعي الماء المغلي بالتدريج علي الصابون المبشور في البرطمان وقلبي باستمرار.

• ابشري الخيار وصفيه من الماء تماما، ثم ضعي ماء الخيار مع الخليط وقلبيهم معا ثم ضعي النشا الي الخليط وقلبيهم جيدا.

• ضعي عصير الليمون إلى الخليط وقلبي باستمرار حتي تحصلي علي قوام كريمي.

• اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم ضعي عليه الخليط ودلكي وجهك في حركات دائرية لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

• كرري الماسك مرتان أسبوعيا للحصول على نتائج مرضية.

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محمود جمال

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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