“للمتزوجين بشكل خاص”.. ضعي الصابون على الخيار في غرفة النوم والنتيجة ستدهشك
يعتبر ماسك صابون الخيار للبشرة من افضل الماسكات لأنه يناسب كل أنواع البشرة ، و يخلو من أي مواد كيميائية وليس له اثار جانبية وله الكثير من الفوائد التجميلية حيث أنه غني بالعناصر المغذية للبشرة و لا يكلف الكثير من المال وطريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة موجودة في كل بيت.
فوائد صابون الخيار للبشرة:
• يحافظ على ترطيب البشرة لأنه يمدها بالماء الذي تحتاجه ويخلصنا من الجلد الزائد ويستخدم كمقشر للبشرة.
• ينعم البشرة ويجعلها نضرة ومشرقة، يستخدم صابون الخيار كغسول للبشرة لأنه يساعد علي تنظيفها من أي أوساخ وأتربة و يقضي علي الإفرازات الدهنية لمن يعانون من البشرة الدهنية خصوصا في الصيف.
• صابون الخيار يبيض البشرة ويعمل على إزالة البقع الداكنة من الجلد.
كيفية عمل ماسك صابون الخيار؟
مكونات التحضير:-
ثمرة من الخيار.
كمية مناسبة من الصابون العادي.
كوب من الماء المغلي.
ملعقتان من النشا.
ملعقتان عصير ليمون.
خطوات التحضير:
• ابشري الصابون العادي و ضعيه في برطمان زجاجي وضعي الماء المغلي بالتدريج علي الصابون المبشور في البرطمان وقلبي باستمرار.
• ابشري الخيار وصفيه من الماء تماما، ثم ضعي ماء الخيار مع الخليط وقلبيهم معا ثم ضعي النشا الي الخليط وقلبيهم جيدا.
• ضعي عصير الليمون إلى الخليط وقلبي باستمرار حتي تحصلي علي قوام كريمي.
• اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم ضعي عليه الخليط ودلكي وجهك في حركات دائرية لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
• كرري الماسك مرتان أسبوعيا للحصول على نتائج مرضية.