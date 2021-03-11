لقاح أسترازينيكا : الدنمارك تعلق استخدامه بسبب “جلطات دموية”

أوقفت هيئة الصحة الدنماركية، الخميس، استخدام لقاح فيروس كورونا أسترازينيكا لمدة 14 يومًا.

وجاء في البيان بعد تقارير عن “حالات خطيرة لجلطات دموية بين الملقحين”.

لكن السلطة لم تصل الى حد القول ان هناك صلة مباشرة بين اللقاح والجلطات الدموية “في الوقت الحاضر”.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك على تويتر “من غير الممكن حاليًا استنتاج ما إذا كانت هناك صلة. إننا نتصرف مبكرًا، وتحتاج إلى تحقيق شامل”.

بعد وقت قصير من الإعلان، أوقفت كل من أيسلندا والنرويج طرح اللقاح.

السلطات الدنماركية والاتحاد الأوروبي تبدأ تحقيقا

وقالت وكالة الأدوية الدنماركية إنها بدأت تحقيقًا في اللقاح.

يتم إجراء التحقيق من قبل وكالات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وكذلك وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

EMA هو المسؤول عن التقييم والإشراف على المنتجات الطبية في الاتحاد الأوروبي.

وقال سورين بروستروم، مدير هيئة الصحة الدنماركية، في بيان: “يتعين علينا نحن ووكالة الأدوية الدنماركية الاستجابة لتقارير الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة ، سواء من الدنمارك أو من دول أوروبية أخرى”.

ماذا قال EMA و استرازينيكا عن اللقاح

قالت استرازينيكا إن لقطاتها تخضع لضوابط صارمة وصارمة للجودة.

وقالت إنه “لا توجد أحداث سلبية مؤكدة مرتبطة باللقاح”.

توقفت النمسا مؤخرًا عن استخدام طلقات استرازينيكا أثناء التحقيق في الوفاة بسبب اضطرابات التخثر ومرض الانسداد الرئوي.

وقالت الوكالة يوم الأربعاء إنه لم يعثر على دليل يربط الحالات النمساوية بلقاح أسترازينيكا.

وقالت إن عدد حالات الانصمام الخثاري – التي تميزت بتكوين جلطات دموية – لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح استرازينيكا ليس أعلى من العدد الذي لوحظ في عموم السكان.

كما أوقفت إستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ولاتفيا عمليات التطعيم أثناء استمرار التحقيق.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا إن بلادها ستواصل إعطاء اللقاح ولم تكتشف أي حالات لجلطات دموية مرتبطة به.

تم الإبلاغ عن 22 حالة من مثل هذه الأحداث بين 3 ملايين شخص تلقوا لقطة استرازينيكا اعتبارًا من 9 مارس.

استخدام لقاح استرازينيكا في أوروبا

تم تسليم مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية إلى 17 دولة في الاتحاد الأوروبي.

أدى نقص بيانات الفعالية حول استخدامه لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إلى قيام العديد من السلطات الصحية بالحد من استخدامه.

وافقت اللجنة الدائمة المستقلة المعنية بالتطعيم في ألمانيا (Stiko) مؤخرًا على استرازينيكا للاستخدام في الأشخاص من جميع الأعمار بعد إصدار بيانات جديدة.

ومع ذلك، فإن العديد من جرعات استرازينيكا لا يتم استخدامها في ألمانيا بسبب المخاوف من أن اللقاح أقل فعالية ضد طفرات الفيروس.

أوقفت جنوب إفريقيا طرح اللقاح بسبب تجربة أظهرت أنه أقل فعالية ضد متغير B.1.351 COVID في جنوب إفريقيا.