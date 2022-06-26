لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تحافظ على النشاط و التركيز أثناء المذاكرة
مع بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة, يحتاج الطلاب الى ساعات طويلة في المذاكرة و مراجعة الدروس, و أيضا يزداد احتياجهم للتركيز و المحافظة على النشاط و الحيوية لأطول فترة ممكنة, السطور التالية تقدم أهم النصائح و الإرشادات لطلاب الثانوية العامة للحفاظ على التركيز و النشاط في المذاكرة:
- الاهتمام بتناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية و الألياف مثل السلطة و الخضروات و الفواكه الطازجة مثل التفاح و الموز و البرتقال و الإبتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون التي تزيد الشعور بالنعاس.
- الحصول على قسط كاف من النوم في الليل, بما لايقل عن 7-8 ساعات ليلا للحفاظ على التركيز, وذلك دون افراط او تقليل من النوم.
- اذا لم تتمكن من الحصول على القدر الكافي من النوم ليلا ممكن أن تعوض ذلك نهارا,بأن تأخذ قسطا من الراحة”قيلولة” لمدة 20 إلى 30 دقيقة لاستعادة التركيز.
- شرب كميات كافية من المياه يساعدك على التركيز وذلك وفقا لدراسة علمية و حيث أن قلة المياه يؤدي إلى الجفاف, ولذا لابد من شرب 3 لتر من المياه يوميا.
- اذا شعرت بالخمول و النعاس أثناء المذاكرة يمكنك القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة في المنزل دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية و ذلك مثل المشي أو تمارين التمدد لمدة 10 دقائق في المنزل, وذلك لزيادة تدفق الدم.
- الحصول على فترات راحة بين أوقات المذاكرة, المدة المثلى للمذاكرة المستمرة هي ساعتان, يمكن أخذ 20 دقيقة راحة كل ساعتين مذاكرة.
- يفضل الجلوس على مكتب و كرسي و عدم المذاكرة على السرير للبقاء مستيقظا.
- كلما شعرت بالنعاس يمكنك مضغ العلكة او غسل و جهك بالماء البارد.
- لا تفرط في شرب الكافيين مثل القهوة و النسكافيه, لأنها تعزز طاقتك ولكن لفترة قصيرة, و الإفراط في تناولها ضار بالصحة يجب ألا تشرب أكثر من 600 مللي من الكافيين يوميا.