صحة

لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تحافظ على النشاط و التركيز أثناء المذاكرة

شيرين إحسان

مع بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة, يحتاج الطلاب الى ساعات طويلة في المذاكرة و مراجعة الدروس, و أيضا يزداد احتياجهم للتركيز و المحافظة على النشاط و الحيوية لأطول فترة ممكنة, السطور التالية تقدم أهم النصائح و الإرشادات لطلاب الثانوية العامة للحفاظ على التركيز و النشاط في المذاكرة:

  • الاهتمام بتناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية و الألياف مثل السلطة و الخضروات و الفواكه الطازجة مثل التفاح و الموز و البرتقال و الإبتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون التي تزيد الشعور بالنعاس.
  • الحصول على قسط كاف من النوم في الليل, بما لايقل عن 7-8 ساعات ليلا للحفاظ على التركيز, وذلك دون افراط او تقليل من النوم.
  • اذا لم تتمكن من الحصول على القدر الكافي من النوم ليلا ممكن أن تعوض ذلك نهارا,بأن تأخذ قسطا من الراحة”قيلولة” لمدة 20 إلى 30 دقيقة لاستعادة التركيز.
  • شرب كميات كافية من المياه يساعدك على التركيز وذلك وفقا لدراسة علمية و حيث أن قلة المياه يؤدي إلى الجفاف, ولذا لابد من شرب 3 لتر من المياه يوميا.

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  • اذا شعرت بالخمول و النعاس أثناء المذاكرة يمكنك القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة في المنزل دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية و ذلك مثل المشي أو تمارين التمدد لمدة 10 دقائق في المنزل, وذلك لزيادة تدفق الدم.
  • الحصول على فترات راحة بين أوقات المذاكرة, المدة المثلى للمذاكرة المستمرة هي ساعتان, يمكن أخذ 20 دقيقة راحة كل ساعتين مذاكرة.
  • يفضل الجلوس على مكتب و كرسي و عدم المذاكرة على السرير للبقاء مستيقظا.
  • كلما شعرت بالنعاس يمكنك مضغ العلكة او غسل و جهك بالماء البارد.
  • لا تفرط في شرب الكافيين مثل القهوة و النسكافيه, لأنها تعزز طاقتك ولكن لفترة قصيرة, و الإفراط في تناولها ضار بالصحة يجب ألا تشرب أكثر من 600 مللي من الكافيين يوميا.
شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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