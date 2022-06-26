لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تحافظ على النشاط و التركيز أثناء المذاكرة

مع بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة, يحتاج الطلاب الى ساعات طويلة في المذاكرة و مراجعة الدروس, و أيضا يزداد احتياجهم للتركيز و المحافظة على النشاط و الحيوية لأطول فترة ممكنة, السطور التالية تقدم أهم النصائح و الإرشادات لطلاب الثانوية العامة للحفاظ على التركيز و النشاط في المذاكرة:

الاهتمام بتناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية و الألياف مثل السلطة و الخضروات و الفواكه الطازجة مثل التفاح و الموز و البرتقال و الإبتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون التي تزيد الشعور بالنعاس.

الحصول على قسط كاف من النوم في الليل, بما لايقل عن 7-8 ساعات ليلا للحفاظ على التركيز, وذلك دون افراط او تقليل من النوم.

اذا لم تتمكن من الحصول على القدر الكافي من النوم ليلا ممكن أن تعوض ذلك نهارا,بأن تأخذ قسطا من الراحة”قيلولة” لمدة 20 إلى 30 دقيقة لاستعادة التركيز.

شرب كميات كافية من المياه يساعدك على التركيز وذلك وفقا لدراسة علمية و حيث أن قلة المياه يؤدي إلى الجفاف, ولذا لابد من شرب 3 لتر من المياه يوميا.