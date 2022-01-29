كيف يمكن التفرقة بين الذبحات الصدرية والجلطات؟

بقلم د. غادة لطفى

تعتبر الذبحات الصدرية والجلطات بالقلب أو الرئة من أشهر أسباب آلام الصدر التى قد تصيب الإنسان ولكن لكل منهن صفات مميزة لها كالآتى….

أولا/ الذبحات الصدرية

هى عبارة إنخفاض مفاجئ فى تدفق الدم الغنى بالأكسچين والمغدى للقلب نتيجة وجود مشكلة بالشريان التاجى المسئول عن ذلك كإنسداده أو ضيقه وبالتالى فإن الذبحة الصدرية هى عرض يدل على مرض بالشريان التاجى

أعراض الذبحة الصدرية….

الشعور بألم شديد ومفاجئ بالصدر فى صورة ثقل أو عصر به أو حرقة وقد يصاحبه ألم أحيانا بالكتف والذراع الأيسر أو ألم بالفك والرقبة أو الظهر مع

الشعور بدوار أو إرهاق وغثيان وضيق نفس وتعرق

أنواع الذبحات الصدرية….

١/ ذبحة مستقرة وهى الأكثر شيوعا وتحدث أثناء ممارسة مجهود بدنى أو عند الإنفعال العصبى الشديد وتختفى عند الراحة وتناول دواء لها وتستمر لفترة قصيرة (حوالى خمس دقائق)

٢/ ذبحة غير مستقرة وهى من حالات الطوارئ لأنها مهددة للحياة وتستمر لفترة طويلة قد تصل لأكثر من نصف ساعة وقد تحدث فى أثناء الراحة

٣/ ذبحة (برينزميتال) وتحدث أيضا فى فترة الراحة خاصة مابين منتصف الليل والصباح الباكر ولكنها نادرة الحدوث ومؤلمة جدا وتظهر نتيجة حدوث تشنجات مفاجئة بالشريان التاجى

أشهر مضاعفات الذبحات….

١/ عدم إنتظام ضربات القلب

٢/ حدوث إعتلات أو ضعف بعضلة القلب

٣/ الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة لا قدر الله

العوامل التى تساعد على الإصابة بالذبحات الصدرية….

١/ السمنة وزيادة نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم

٢/ العامل الوراثى

٣/ الإصابة بضغط الدم المرتفع ومرض السكر

٤/ التدخين وتناول الكحوليات

٥/ تقدم السن

٦/ التوتر والعصبية

٧/ الكسل وعدم ممارسة نشاط بدنى يومى بقدر كافى

تشخيص الذبحات الصدرية….

يتم من خلال عمل أشعة سينية وأشعة مقطعية على الصدر مع رسم قلب عادى وبالمجهود كما يمكن عمل قسطرة قلبية إستكشافية للمريض

العلاج…

لابد من الوقاية أولا بتنبيه المريض لممارسة الرياضة وإنقاص الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين وإتباع نظام غذائى صحى مع علاج أى مشاكل صحية قد تسبب تعرضه للذبحات الصدرية ووصف الطبيب لعلاج مناسب يتم تناوله أثناء النوبات حتى تمر بسلام دون مضاعفات

ثانيا/ الجلطات

هى عبارة عن كتل هلامية تتكون من الصفائح الدموية بسبب زيادة لزوجة الدم وقد تتكون هذه الجلطات داخل الشرايين أو الأوردة المغذية لأى عضو بالجسم خاصة القلب والرئة والدماغ والبطن والأطراف مما يقلل من كمية الدم الواصل لهذه الأعضاء محدثا ضررا بها

العوامل التى تساعد على تكوين جلطات….

١/ السمنة

٢/ التدخين

٣/ خلال فترة الحمل

٤/ إستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية

٥/ الكسل والراحة لفترات طويلة بالفراش

٦/ الإصابة بالأورام السرطانية

٧/ التعرض للحوادث والصدمات

٨/ التقدم بالسن

٩/ الإصابة بخلل فى جهاز المناعة

١٠/ الإصابة بأمراض القلب أو السكر أو الضغط المرتفع

١١/ الإصابة بإلتهابات مزمنة بالجسم

١٢/ زيادة نسبة اللزوجة بالدم

أعراض جلطات القلب أو الرئة….

ألم شديد بالصدر فى صورة ثقل ودوار وضيق بالنفس مع زرقان بالجسم وسرعة ضربات القلب فى حالة جلطات الرئة

تشخيص جلطات القلب والرئة….

من خلال إجراء بعض التحاليل المعملية للمريض كقياس نسبة اللزوجة والسيولة بالدم ووظائف القلب والرئة والكبد والكلى وكذلك قياس نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم والسكر التراكمى وسرعة الترسيب

العلاج….

يتم علاج جلطات القلب والرئة إما بالأدوية المسيلة للدم أو بالتدخل الجراحى أحيانا مع إتباع طرق الوقاية لتجنب تعرض المريض لاحقا لمثل هذه الجلطات والتى قد تتسبب فى حدوث ذبحات صدرية أيضا.