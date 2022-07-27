كيفية الوقاية من الجلطات القلبية و الدماغية

انتشرت مؤخرا حالات الوفاة لشباب في العشرينيات بسبب حدوث جلطات في المخ أو القلب, فما هي الجلطات و ما هي الإشارات التحذيرية لها و هل من الممكن الوقاية منها, الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي يقول ان الجلطة هي كتلة من خلايا الدم تتجمع و تلزق في بعضها و تلزق في جدار الشريانو تقفله, فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان و يقوم بتغذية الخلايا,يتوقف عن القيام بهذه الوظيفة, وبالتالي تتوقف عن العمل الخلايا التي كان من المفترض أن يصلها الدم وقد تتلف و تموت.

و يضيف الدكتور شعبان أن هناك نوعين من الخلايا لا تعوض بعد موتها مثل خلايا المخ و القلب,فإذا كانت الجلطة كبيرة و في شريان كبير يغذي مساحة كبيرة من المخ, ممكن تحدث سكتة دماغية فيتوقف المخ عن العمل و ربما تحدث الوفاة , و الكلام نفسه ينطبق على السكتة القلبية, عندما تحدث الجلطة داخل شريان كبير بااقلب و تسبب انسداد كلي, فيتوقف القلب و تحدث الوفاة, لو لم يتم انعاش القلب و إذابة الجلطة و تركيب دعامات.

و هل وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة؟ يقول دكتور شعبان بالفعل جلطة الشريان التاجي الخلفي ممكن تسبب وجع و حموضة و حرقان بالمعدة.

الأسباب

و عن أهم مسببات الجلطات خاصة للشباب صغير السن يقول دكتور شعبان ان هناك عدة مسببات منها:

التدخين

الافراط في المسكنات

مشروبات الطاقة و المنشطات

المخدرات

وجود تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول و الدهون وقابلية التجلط

ارتفاع ضغط الدم و

الاصابة بالسكر

مؤخرا الإصابة بفيروس كورونا قد تسبب جلطات

علامات تحذيرية

و من أهم العلامات التحذيرية التي تصاحب جلطة المخ:

صداع

تنميل في جانب من الجسم

اختلال درجة الوعي

أما العلامات التحذيرية الخاصة بجلطات القلب :

وجع و عد ارتياح بمنطقة الصدر

نهجان خفيف

عرق

ثقل بالذراع الأيسر

و يشير دكتور شعبان إلى أن الوقت يفرق جدا في التعامل مع جلطات المخ و القلب ,فالدقائق أو الساعات الأولى قد تنقذ حياة الشخص إذا تم التدخل بالقسطرة أو الأدوية التي تذيب الجلطة.كما أن التوتر و القلق و الصدمات العاطفية من العوامل التي تسبب في اعتلال عضلة القلب و تسبب جلطة المخ أو القلب, ومؤخرا فيروس كورونا المستجد هو مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات بالقلب أو الرئة أو الكبد أو الكلى و المخ.