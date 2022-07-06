كيفية التخلص من حب الشباب

يُعتبر حب الشباب بأنه مرض جلدي شائع للغاية، وذلك لأنه يمكن أن يُصيب ما يُقدر بحوالي 85% من الأشخاص في جميع مراحل حياتهم، حيث يمكن أن تشمل هذه البثور أو الحبوب المزعجة بعض الأعراض، والتي قد يكون من الصعب للغاية التخلص منها، في حين أنه يمكن للعلاجات التقليدية أن تكون فعّالة للغاية في التخلص من البثور، والتي غالبًا ما ترتبط بالآثار الجانبية الضارة، مثل تهيج الجلد أو جفافه، لذلك فقد يتحول الكثير من الأشخاص إلى البدائل الطبيعية للعلاج.

أسباب ظهور حب الشباب

يمكن أن يكون ظهور حب الشباب ناتجًا عن بعض العوامل، مثل إنتاج النفط الزائد وانسداد بصيلات الشعر بالزيت وخلايا الجلد الميتة، بالإضافة إلى البكتيريا والنشاط الزائد لهرمون الأندروجين. حيث يمكن لحب الشباب أن يظهر عادة على الوجه والجسم، وخاصة المناطق التي تحتوي على معظم الغدد الدهنية في الجسم. كما ترتبط بصيلات الشعر بالغدد الزيتية، والتي يمكن لها إنتاج الرؤوس البيضاء في بعض الأماكن التي تحتوي على الغدد الدهنية.

استخدام عجينة الأسبرين للتخلص من حب الشباب

يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك، ويمكن لهذا الحمض أن يقتل حب الشباب على الوجه والجسم، حيث يمكن أن يؤدي تطبيق هذه العجينة لإزالة الزيت الزائد والجلد الميت في الجسم، وبعبارة أخرى يمكن أن تُساعد على فصل المسام وتجفيفها، بالإضافة إلى أنه بإمكانها أن تُقلل من التورم والاحمرار. كما تُعتبر من أفضل العلاجات المنزلية التي ينصح بها أطباء الأمراض الجلدية، ولكي يتم عمل هذه العجينة، عليك سحق الأسبرين، ومن ثم وضعه مع بعض القطرات من الماء، وبعد ذلك تطبيقه بشكل مباشر على البثور.

تطبيق قناع الكبريت للتخلص من حب الشباب

إذا وجدت بأن العلاجات الموضعية ليست مفيدة، فقد يكون من الأفضل لك استخدام قناع الكبريت، وذلك لأنه يُساعد على فك المسام وتقليل الإلتهاب، حيث يمكن أيضًا أن يُساعد في التخلص من البثور بشكل سريع للغاية، ويمكننا القول بأنه يتم استخدام قناع الكبريت منذ العديد من السنوات، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على أي رائحة كريهة. ويمكن تطبيق قناع الكبريت على الوجه بالكامل، وبالنسبة لوجود هذا القناع، فإنه متوفر في متاجر الأدوية أو الصالونات.

تُساعد حقن الكورتيزون على التخلص من حب الشباب

يمكن أن تكون حُقن الكورتيزون جيدة للغاية بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الكيتونات العميقة والمؤلمة، وذلك لأنه يتم حقن الشخص بالكورتيزون المخفف، والذي يحسر التورم ويزيل الألم، ويمكن أن لا تجد حب الشباب بعد 48 ساعة من هذه الحقن، وذلك لأنها فعّالة للغاية. من ناحية أخرى عليك أن تشاور الطبيب دائمًا قبل أخذ أي حقنة للتخلص من المرض، وذلك لأنه يمكن لحد كبير أن يُساعدك بالخيار الأنسب لك.

المصادر