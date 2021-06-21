كورونا.. طفرة دلتا بلس الهندية الجديدة بارعة في الهرب من الأجسام المضادة!

تناول موقع “إنديا توداي” الكثير من المعلومات حول الطفرة التي ظهرت مجددا في الهند والتي تحمل اسم “دلتا بلس” والتي تختلف عن سلالة “دلتا” التي تنتشر في أكثر من 80 دولة.

وكشف الموقع عن معلومات تلقاها من مسؤولين عن الصحة في الهند عن أن طفرة “دلتا بلس” الجديدة بارعة في الهرب من عدد لا بأس به من الأجسام المضادة وهو ما يزيد من خطورتها على صحة البشر.

ويعني الهرب من الأجسام المضادة قدرتها على المراوغة والاختفاء داخل الجسم وهو ما يجعل مقاومة الإنسان لها ضعيفة للغاية.

ولم تتضح الصورة بشأن فعالية اللقاحات تجاه الطفرة الجديدة والتي تحاول دائما التخفي والهرب من الأجسام المضادة.

وعادة ما يحصل الإنسان على اللقاح كي ينتج جسمه الأجسام المضادة بعد عدة أيام فيما يحصل على تحصين لا بأس به مع تناول الجرعة الثانية ولكن تبقى الطفرة الجديدة الهندية بمثابة عائق أكثر غموضا.

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وسجلت ولاية هندية 20 إصابة بالطفرة الجديدة والتي لا تزال الكثير من معالمها خافية على المختبرات العملية.