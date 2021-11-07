كل ما تود معرفته عن الانيميا وفقر الدم (الأسباب والأعراض وطرق العلاج)

دليل متكامل عن الانيميا

الانيميا او فقر الدم هو من اكثر الامراض انتشارا فى العالم، حيث يعاني الكثير من الناس فى مختلف المراحل العمرية من الانيميا وفقر الدم او نقص الحديد فى الدم وذلك له العديد من التأثيرات الخطيرة على الصحة، وعلى قدر سهولة علاج الانيميا إلا أنه يجب فى البداية تشخيص حالة الأنيميا بطريقة صحيحة، لان اعراض الانيميا متشابهة الى حد كبير مع العديد من الأمراض التى تهدد الصحة، ولذلك سوف نقدم فى السطور التالية، دليل متكامل عن الانيميا، ونعرف ما هى الانيميا واهم اسباب الانيميا واعراض الانيميا التي تكون واضحة على الصحة.

1- ما هي الأنيميا :

الانيميا او فقر الدم هى حالة طبية تعنى انخفاض عدد خلايا كرات الدم الحمراء، مما يؤدى الى عدم كفاءتها فى حمل الاكسجين الى الانسجة المختلفة، مما يؤدى الى مرض الانيميا و ظهور الكثير من الأعراض على الجسم والصحة.

2- اسباب الانيميا:

يوجد العديد من الامور التى تؤدى الى اصابة الصحة بمرض الأنيميا منها، عدم الحصول على غذاء متوازن وقدر كاف من الحديد والفيتامينات والمعادن، الى جانب ممارسة بعض العادات الصحية الخاطئة مثل السهر وعدم الحصول على عدد ساعات كافى من النوم، وهناك حالات يكون اسباب الانيميا فيها هى تناول بعض الأدوية التى يكون لها تأثير على كرات الدم الحمراء، الى جانب هناك انواع انيميا عديدة مثل انيميا الفول او انيميا البحر المتوسط، وهذه الانواع لها اسباب مختلفة تماما عن فقر الدم الانيميا.

4- أعراض الأنيميا:

هناك عدة أعراض تظهر على الصحة العامة تشير الى، الاصابة بمرض الانيميا وأهم هذه الاعراض :

الدوخة

التعب

شحوب الجلد

عدم انتظام ضربات القلب

الم فى الصدر

صداع

برودة اليدين

فقدان الطاقة

ضيق فى التنفس

تقلصات في الساقين

صعوبة في التركيز

ارق

5- تشخيص الأنيميا:

لاتكفى ظهور هذه الأعراض للتأكد من الإصابة بمرض الأنيميا ام لا، فيجب الخضوع الى فحص دم يتم من خلاله معرفة نسبة الحديد فى الدم أو نسبة الهيموجلوبين فى الدم، وبالتالى معرفة درجة الأنيميا إذا كانت انيميا حادة ام انها أنيميا بسيطة، وهذا ما يحدده الطبيب المختص بعد فحص الدم والفحص السريرى.

6- علاج الانيميا:

من السهل علاج انيميا فقر الدم، فهناك العديد من الأمور التى تساعد على علاجها أهمها تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد، مثل السبانخ، والكبدة، والتفاح، الى جانب تناول مكملات غذائية وفيتامينات تحتوى على الحديد والفوليك اسيد، وكذلك التخلص من العادات السيئة مثل السهر او تناول وجبات غير منتظمة وغير صحية.