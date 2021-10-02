كل ماتريد معرفته عن زراعة الأسنان

على الرغم من التقدم الكبير في طب الأسنان في الآونة الأخيرة، ما زال يعاني الملايين من الأشخاص من فقدان أسنانهم في الغالب بسبب تسوس الأسنان، أو أمراض اللثة، أو الكدمات. كان خيار العلاج المتاح هو جسور أو أطقم الأسنان ولكن اليوم زراعة الأسنان أصبحت بديلا عالي الكفاءة للأسنان المفقودة.

ما هي زراعة الأسنان ؟

زراعة الأسنان هي جذور أسنان صناعية مصنوعة غالبا من التيتانيوم والتي تندمج مع الوقت في خلايا العظام الحية في الفك.

يشكل هذا الاتحاد دعامة قوية ودائمة لأسنانك الجديدة. بالمقارنة مع أطقم الأسنان والجسور والتيجان، تعد زراعة الأسنان حلاً شائعًا وفعالًا على المدى الطويل للأشخاص الذين يعانون من فقدان أسنانهم حيث أنها تشبه الأسنان الطبيعية تماما من حيث الشكل والوظيفة.

لماذا تحتاج الى زراعة الأسنان ؟

تتم عملية زراعة لاستبدال سن مفقود أو أكثر أو أسنان أحد الفكين بالكامل، في تلك الحالة يقوم الطبيب بعمل أربع زرعات (أو أكثر تعتمد على حجم وشكل الفك بالكامل) ثم يقوم بعمل جسر كامل فوق تلك الزرعات.

هل زراعة الأسنان آمنة؟ وكم تستمر؟

الزراعة آمنة تماما، ربما يمكننا القول انها مثل الأسنان الطبيعية ستستمر طالما تقوم بالاعتناء بها، اذا لم تعتني بها ستتكون عليها الجير مثل الأسنان الطبيعية تماما وسيؤدي ذلك الى التهابات ونزيف اللثة.

هل يمكن دائما استخدام زراعة الأسنان لاستبدال الأسنان المفقودة؟

يعتمد ذلك على حجم عظام الفك الموجودة، وعلى حالة المريض الصحية (بعض الأمراض المزمنة مثل البول السكري غير المنضبط أو سيولة الدم تقف عائقا أمام اجراء الجراحة)،وفي بعض الحالات يحتاج المريض الى زراعة عظام أولا.

هل زراعة الأسنان مؤلمة ؟

غالبا ماتكون عملية زراعة السن أسهل من خلع الضرس، وتتم تحت تخدير موضعي بسيط،لن تشعر بأي شيء أثناء الجراحة، ولكن قد يكون هناك شعور بعدم الرحة في الأسبوع الذي يلي الجراحة.

ماذا قبل عملية الزراعة ؟

يجب أولاً التعامل مع أي مشكلات أساسية تتعلق بصحة الفم قبل النظر في عملية الزرع. يمكن أن تجعل المشكلات الشائعة مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة العلاج أقل فعالية.

إذا كنت مدخنًا ، فسينصحك طبيب أسنانك بالإقلاع عن التدخين ، حيث يواجه المدخنون خطرًا أكبر للفشل من غير المدخنين. يمكن أن يؤثر التدخين على الاندماج العظمي ، وهي العملية التي يتم من خلالها تثبيت زراعة الأسنان في عظم الفك.

بمجرد أن يرى طبيب أسنانك أن فمك صحي بما يكفي للعلاج ، يبدأ في اجراء الجراحة.

كيف يقوم طبيب الأسنان بتقييم حالة أسنانك؟

لتحديد العوامل المذكورة أعلاه ، يجب أن تكون طريقة فحص طبيب الأسنان ذات شقين.

سيتضمن أحد الجوانب تقنيات إكلينيكية روتينية: الفحص العيادي وقياس عظام الفك.

والآخر سيشمل استخدام الأشعة السينية للأسنان.

ما نوع الأشعة السينية المطلوبة؟

الأشعة السينية العادية periapical xray

أشعة البانوراما panorama xray

الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد CBCT

هل المضادات الحيوية مطلوبة قبل إجراء عملية الزرع للمريض؟

قد تؤدي البكتيريا التي يتم إدخالها إلى الموقع الجراحي للزرع أثناء إجراء وضعه إلى الإصابة بالعدوى، وفي النهاية فشل الزرع. تشير التقديرات إلى أن 6٪ من الغرسات المزروعة دون تلقي المريض للمضادات الحيوية تفشل.

كم تستغرق عملية زراعة الأسنان؟

حاليا يمكن تركيب الأسنان الصناعية فورا بعد عملية الزراعة يسمى ذلك الاجراء بزراعة الأسنان الفورية.ولكنه ليس ملائما لكل الأشخاص بعد، عادة ماتتم عملية وضع السن الصناعي بعد الزراعة بثلاثة أو أربعة أشهر (قد تصل الى ستة أشهر ).

إذا كنت أعاني من مرض في اللثة عندما كان لدي أسناني ، فهل سأصاب به مع الزراعة؟

نعم ، إذا كنت لا تهتم بهم جيدًا بما يكفي. إذا حافظت على نظافتها وقمت بفحصها بانتظام من قبل طبيب الأسنان الخاص بك ، فلن تواجه أي مشاكل. يؤثر التدخين أيضًا على صحة الزرعات. لذلك ، إذا كنت مدخنًا ، فقد تحتاج إلى العناية بأسنانك بشكل أكبر. لا يقوم بعض أطباء الأسنان بوضع غرسات الأسنان للأشخاص المدخنين.

هل يمكنني خلع الأسنان إذا كانت مثبتة على زرعات؟

لا يمكن تركيب وإزالة معظم الأسنان المثبتة على الزرعات إلا من قبل طبيب الأسنان. ومع ذلك ، إذا كان لديك أطقم أسنان قابلة للإزالة متصلة بالزرعات ، فستتمكن من إخراجها للتنظيف.

ماذا يحدث إذا لم تلتحم الزرعة بالعظم؟

نادرًا ما يحدث هذا. إذا أصبحت الزرعة فضفاضة أثناء فترة الشفاء، أو بعد ذلك مباشرة، فيمكن إزالتها بسهولة وسيشفى فكك بالطريقة الطبيعية. بمجرد أن يلتئم الفك، يمكن وضع زرعة أخرى. أو يمكن لطبيب الأسنان أن يصنع جسرًا يناسب الأسنان الصناعية المزروعة التي نجحت.

ما أسعار زراعة الأسنان في مصر ؟

يبدأ سعر زراعة الأسنان في مصر من 5000 جنيه فأكثر ، يختلف السعر باختلاف خامة الزرعة، وخبرة ومهارة الطبيب.