في رأس غارب وسفاجا وجميع المدن.. محافظة البحر الأحمر تطلق 8 قوافل طبية لمدة 15 يوم

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن تنفيذ ثماني قوافل طبية في مختلفة مدن ومناطق المحافظة، وأوضح محافظ البحر الأحمر اللواء “عمرو حنفي” بان المحافظة أطلقت عدد 8 قوافل طبية متنقلة في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسي علم والشلاتين، وأكد محافظ البحر الأحمر استمرار القوافل لمدة 15 يوم حيث بدأت القوافل من يوم 1 يونيو الماضي وانتهت يوم 16 يونيو 2022، في الإدارات الصحية والمدن والتجمعات السكنية بداخل كل مدينة في المحافظة، موضحًا أنه تم الكشف على ما يقارب 1478 مريض في تخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والأسنان وتنظيم الأسرة.

محافظة البحر الأحمر تطلق 8 قوافل طبية

صرح “عمرو حنفي” محافظ البحر الأحمر، بأنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية في جميع مدن ومناطق المحافظة المختلفة، موضحًا مرور القوافل على مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسي علم والشلاتين، وذلك لمدة 15 يوم بداية من 1 يونيو الماضي 2022، مشيرًا إلى التخصصات الطبية المختلفة التي وفرتها القوافل والتي تضمن الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والأسنان وتنظيم الأسرة، وأنه تم الكشف على عدد 1478 مريض في الإدارات الصحية والمدن والتجمعات السكنية بداخل مدن المحافظة المختلفة.

وأضاف “إسماعيل عربي” وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر بأنه بالإضافة إلى قيام القوافل بالكشف على عدد ضخم من مواطني المحافظة، إلا أنها قدمت الكثير من الخدمات الطبية للمرضي منها الفحوص المعملية وعمل التقارير الطبية اللازمة ليتمكن المريض من الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة طبقًا لاستحقاقه وكما قامت القوافل بعمل الأشعة التلفزيونية للمرضي، وتم إحالة عدد من المرضي لاستكمال العلاج في مستشفيات المحافظة.