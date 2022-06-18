فوائد وأضرار البسطرمة

بقلم د. غادة لطفى

هى نوع من اللحوم المصنعة التى يتم إنتاجها بمعالجة لحم البقر النيئ وتمتاز بطعم محبب للكثيرين ولون مميز يجعلها من الأطعمة التى يمكن تناولها صباحا أو مساءا مع إضافة الجبن او البيض لها كما يمكن وضعها على الفطائر والسلطات و(بسطرمة) هى كلمة تركية الأصل تعنى اللحم المملح المجفف

طريقة إنتاج البسطرمة..

يتم وضع منطقة الفخذ من لحم البقر النيئ الخالى من الدهن فى كمية من الملح الخشن لعدة ساعات ثم ضغطه بأداة ثقيلة ليخرج عصارته تماما لعدة ساعات أخرى ثم يتم غسله بالماء جيدا وتجفيفه بقماش قطنى ليتم ضغطه مرة ثانية لمدة يوم كامل فى مكان جاف ثم دهنه بخليط من الحلبة المطحونة والثوم المفروم والفلفل الأسود وبعض التوابل والدقيق وملح الطعام وقليل من الماء ثم يغلف اللحم بعد دهنه بهذه الخلطة ويوضع فى مكان مظلم جاف لعدة أيام قبل إستخدامه ومن الجدير بالذكر أن الكثير من مصانع إنتاج البسطرمة يلجأون لوضع مادة نترات الصوديوم على لحم البسطرمة لإكسابه لون أحمر مميز وإبعاد الميكروبات عنه رغم خطورة هذه المادة على الصحة العامة للإنسان خاصة إذا تم وضع لحم البسطرمة على النار حيث أن ذلك يحول مادة نترات الصوديوم المضافة له إلى مادة نيتريت الصوديوم المسرطنة لذا يفضل إعداد لحم البسطرمة بالمنزل ومن ضمن أضرار لحم البسطرمة المصنع أيضا ما يلى..

١/ البسطرمة تحتوى على نسبة عالية من الأملاح التى تضر بمرضى ضغط الدم المرتفع ومرضى الكلى كما أن هذه الأملاح تسبب إحتجاز السوائل بالجسم مما يضر بعمل أجهزة الجسم كافة

٢/ إذا تم شراء البسطرمة من مصدر غير موثوق به فقد تتراكم بها الكثير من الميكروبات التى تسبب تسمم غذائى وإضطرابات بالجهاز الهضمى

٣/ يفضل عدم تناول الأطفال أقل من ثلاث أعوام جميع أنواع اللحوم المصنعة من بسطرمة وسجق وهامبورجر وغيرهم حيث أن المواد المكسبة للطعم واللون لهذه اللحوم تضر بعمل الدماغ والمناعة فى هؤلاء الأطفال

٤/ اللحوم المصنعة بشكل عام تعمل على رفع معدل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم كما تزيد من مقاومة بعض الأشخاص لهرمون الإنسولين مما يجعلهم عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى كما أنها تسبب ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة

٥/ إذا كان الحيوان المستخلص منه اللحم الذى يستخدم فى إنتاج اللحوم المصنعة مريضا فقد ينتقل مرضه للإنسان بعد تناوله له لذا يفضل تقنين تناول اللحوم المصنعة ومنها البسطرمة قدر الإمكان.