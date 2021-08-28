فوائد مذهلة لزيت الزيتون على الريق وعند استخدامه بانتظام أبرزها تقليل خطر الإصابة بالسكري

فوائد مذهلة لزيت الزيتون على الريق، حيث أنه مما لا شك فيه أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد العظيمة التي وضعها الخالق عز وجل به، فوفقا للعديد من الدراسات والتي أجريت على زيت الزيتون وعلى العديد من المناطق التي يعتمد سكانها بشكل رئيسي على زيت الزيتون في البرنامج الغذائي اليومي الخاص بهم أنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تجعل منه عنصراً هاما من عناصر العيش بصحة جيدة ومقاومة للعديد من الأمراض التي قد تلحق بالإنسان في حال عدم تواجدها بجسم الإنسان وأجهزته المختلفة.

فوائد مذهلة لزيت الزيتون على الريق اكتشفيها الآن

توجد العديد من الفوائد الصحية المذهلة حقا عند تناول زيت الزيتون على الريق، نتناول أبرزها فيما يلي:

فوائد مذهلة لزيت الزيتون في تقوية جهاز المناعة

حيث يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، والتي منها فيتامين H. وهو أحد مضادات الأكسدة التي تلعب دورا كبيرا في التقليل من مخاطر احتمالية تعرض خلايا وأنسجة جسم الإنسان للتلف الذي ينتج عن الجذور الحرّة. والحفاظ أيضا على مناعة الجسم وحمايته من الفيروسات والبكتريا المسببة للأمراض.

ما هي الجذور الحرّة؟

الجذور الحرة، أو الشقائق كيميائيا هي عبارة عن ذرات بها إلكترونيات غير زوجية أو بها غلاف مفتوح، وهذه الإلكترونيات الفردية أو الغير مزدوجه، تساهم في ربط الذرات مع بعضها، وعند انقسام ذرات الأوكسجين بحيث تصبح منفرده فإنها تتحول بدورها ذلك إلى جذور حرة غير مستقرة تبحث لنفسها عن ذرات أخرى لتترابط معها وتسمى عملية البحث هذه بالإجهاد التأكسدي.

وتبدو خطورة الجذور الحرة في وصولها إلى المادة الوراثية الموجودة في خلايا (DNA)، والتي تؤثر على مبناها، وقد تحدث طفرة في الخلية لتتحول بعد ذلك إلى خلايا مريضة وخبيثة. يمكن لها أن تنمو وتزداد، إلا أن مضادات الأكسدة هي خير علاج لها من الطبيعة.

فوائد زيت الزيتون للجهاز الهضمي

يعتبر زيت الزيتون من العناصر الطبيعية الهامة والمفيدة جداً للجهاز الهضمي خاصة على الريق. حيث يساعد جسم الإنسان على امتصاص الأطعمة الغذائية ويقوم بتسهيل حركة الأمعاء. فهو علاج قوي لمشكلة الإمساك. ويساعد كثيراً في عملية الهضم والتقليل من فرص حدوث قرحة المعدة.

فوائد مذهلة لزيت الزيتون في محاربة الإصابة بالسكتات الدماغية

وهذا بحسب ما تم تأكيده في العديد من الدراسات. حيث لوحظ أن الأشخاص الذين يتناولون بعضا من زيت الزيتون على الريق أو يستخدمونه بصفة منتظمة في أطعمتهم. يكونون أقل عرضة لمخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

لقد أوضحت الكثير من الدراسات أيضا أن من يتناولون زيت الزيتون بصفة دورية يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. حيث يعمل زيت الزيتون على خفض نسبة السكر في الدم أولاً بأول.

جدير بالذكر أن نبين لك عزيزي القارئ أن يفضل أن تستشير أخصائي أغذية أو الطبيب. المختص في كيفية تنظيم تناول زيت الزيتون إذا كنت ممن يعانون من بعض الأمراض المزمنة. كالضغط الخاص بانخفاض ضغط الدم أو كنت تعاني من وجود حصوات بالمرارة.