حول فوائد لبن الحمير جدل كبير وطبيب تغذية يحسم الجدل

في ظل انتشار فيروس كورونا ليصبح جائحة عالمية من قرابة العام، وما رافقه مؤخرًا من تداول لشائعة حول فوائد لبن الحمير وأنها تفيد في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا، والحماية من الوباء، الامر الذي دفع الكثير من الامهات للتفكير في تقديم هذا اللبن لأطفالهن الضع كبديل مثالي لحليب الأم، حيث ذكر تقرير لقناة فرانس 24 أنه وبالتزامن مع موجة كورونا الثانية بدأ الطلب يزداد على لبن الحمير حسب تأكيد مواطن ألباني يدعى إلتون كيكيا، وذلك خلال الأشهر الماضية، بالرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت صحة تلك الإدعاءات.

فوائد لبن الحمير

أخصائي تغذية علاجية يحسم الجدل

وحول ما أثير من شائعات حول فوائد لبن الحمير في الوقاية والعلاج من عدوى مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا، قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، محذرًا من التعامل مع لبن الحمير واعتباره البديل المثالي للبن الأم على أنه بديل للبن الأم، ويحسم الجدل حول هذا الأمر بقوله: “مفيش أحسن من لبن الأم، اللي بيقدم قيمة غذائية متكاملة للجنين، حيث يحتوي على أجسام مضادة، وفيتامينات ومعادن متناسبة مع احتياجات الطفل”، وأضاف قائلًا: “مينفعش الناس تنساق وراء أي شائعة تطلع، خصوصا في صحة الأطفال”.

أضرار وفوائد لبن الحمير للأطفال

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، الدكتور مروان سالم، في حديثه بقوله: أن “لبن أنثى الحمار مضّر للأطفال، حيث أنه يمكن أن يسبب له الإصابة بالأنيميا، فضلا عن أن عنصر الكاليسوم به يتنافس مع معدن الحديد في الجسم ويمنع امتصاصه، بالإضافة إلى أنه قد يسبب نزيفا في المعدة، لاحتوائه على نسبة عالية من بروتين كاذيان”.