فوائد لا تعرفها عن شرب الماء الدافىء مع الليمون

المعروف عن شرب الماء الدافىء مع الليمون انه مفيد جدا لقطع الشهية وتخفيف الوزن ولكن هناك الكثير من الفوائد للماء الدافىء والليمون التى يجهلها الكثيرين، من خلال موقع نجوم مصرية، نعرض لكم اهم الفوائد الخاصة بشرب الماء الدافىء والليمون ولماذا ينصح به الكثير من الاطباء خاصة فى الصباح.

1- توازن درجة الحموضة فى الجسم:

فى بعض الاحيان يحدث خلل فى الجسم نتيجة عدم توازن نسبة الحموضة فيه وهذا الامر قد يعرض الفرد للكثير من الامراض والارهاق، وعلى الرغم من ان الليمون مادة حامضية الا انه يعادل القلوية فى الجسم ويعيد التوازن له لذا فشرب الماء الدافىء والليمون له دور فعال فى تحقيق توازن درجة الحموضة فى الجسم.

2- مقوى لجهاز المناعة:

معظم الفواكه الحامضية تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى الذى يساعد الجسم فى مكافحة البرد، وذلك لان الليمون عنصر هام يعمل على امتصاص الحديد والذى يكون له دور فعال فى تقوية المناعة والتخلص من امراض الانيميا.

3- مفيد للجهاز الهضمى:

الماء الدافىء والليمون له دور كبير فى تحفيز الجهاز الهضمى كما يعمل على تنقية الكبد ويساعد الجسم فى التخلص من الفضلات.

4- الليمون يخلص الجسم من السموم:

يعتبر الماء الدافىء والليمون مدرا طبيعيا للبول لانه يفيد فى تدفق السوائل من الجسم وسحب اى سموم فى الجسم معها خارج الجسم .

5- الليمون مشروب الطاقة :

يتناول الكثير من الاشخاص القهوة صباحا لتحفيزهم على العمل وزيادة التركيز ولكن مالا يعرفه الكثيرين، هو ان شرب الماء الدافىء مع الليمون يساعد فى تشبع الدم بالهيدروجين والاوكسجين مما يجعل الفرد يشعر بالنشاط والتركيز .

6- يحافظ على الجلد والبشرة:

كثيرا من الناس تعانى من جفاف الجلد وخاصة النساء ولكن مع تناول الماء الدافىء والليمون يوميا، سيمنحك جلد رطب وصحى من خلال الليمون فهو مضاد للأكسدة ويمنع ظهور شيخوخة الجلد والبشرة.