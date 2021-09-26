فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي الإحدى عشر.. وكيف يجعل بشرتك ناعمة ونضرة كالأطفال

تَختلف المستحضرات التجميلية المُستخدمة للبشرة من كريمات الترطيب والتفتيح، والكريمات المضادة للتجاعيد وتفتيح المسام وإزالة البقع والتصبغات والهالات السوداء، وكريمات التقشير وغيرها.

وللاهتمام ببشرتك ناعمة ونضرة يَجب عليك معرفة فوائد كل كريم والغرض من استخدامه سواء في الوقت الحالي أو على الأمد البعيد.

وسَنتَناول معا في هذا الموضوع أحد هذه الكريمات، ونتطرق لمعرفة فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي والذي يُعتبر أحد أهم هذه المستحضرات وأفيدها للبشرة على الإطلاق، ولا غنى عنه في روتين البشرة اليومي في جميع الأعمار ولكل أنواع البشرة سواء البشرة العادية أو الجافة أو الدهنية.

ما هو فيتامين سي؟

فيتامين سي هو أحد أنواع الفيتامينات التي تَذوب في الماء، ويوجد في العديد من الفواكه والمأكولات مثل اليوسفي والبرتقال والجوافة والأناناس والكانتلوب والسبانخ والكرنب والشطة الحمراء.

لهذا الفيتامين الكثير من الفوائد ومنها علاج البشرة، ولكن للأسف لا يَصل هذا الفيتامين للبشرة بالقدر الكافي نظرا لعدم وجود إمداد دموي لطبقة الجلد الخارجية _البشرة_ لذا يُستخدم هذا الفيتامين بشكل موضعي في علاج البشرة مثل الكريمات والجل والسيرم.

وبهذه الطريقة تحصل البشرة بشكل كبير على فوائد الفيتامين أكثر من الاستفادة به عن طريق الطعام.

فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي

تَتعدد فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي للبشرة، ويُمكنك استخدامه أيا كانت نوع بشرتك، وأيا كان عمرك، وأيضا يُمكنك إيجاده بسهولة سواء في الصيدليات أو أقرب مركز تجميل.

إزالة تصبغات الجلد

يَعمل فيتامين سي على تفتيح المناطق الغامقة في بشرتك، إذ يَعمل على تقليل صبغة الميلانين في المناطق الداكنة، وللوصول لنتيجة ملموسة يَجب استخدامه لفترة لا تَقل عن أربعة أشهر أو أكثر.

زيادة نعومة البشرة ونضارتها

من فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي أنه يُعزز إفراز الكولاجين في البشرة والحفاظ على الكولاجين الطبيعي الموجود بها، والكولاجين هو بروتين طبيعي يُوجد في البشرة ويُحافظ على نعومتها ونضارتها، ولكنه يَقل بزيادة العمر وكبر السن.

الوقاية من أشعة الشمس

يَعمل كريم فيتامين سي كواقي من أشعة الشمس، نظرًا لأنه يَحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية والأشعة الضارة مما يَحميها من حروق الشمس وأضرارها، لذا يُمكنك استخدامه صباحا قبل الخروج تحت الشمس للاستفادة منه كواقي.

تعزيز التئام الجروح

يَعمل فيتامين سي على سرعة تجديد الخلايا التالفة، مما يُساعد على تجديد الخلايا في الأماكن المصابة والشفاء من الجروح وسرعة التئامها، وإخفاء مكان الجرح بقدر كبير، فهو سيَجعل بشرتك صافية وناعمة دون خدوش أو أثار جروح.

معالجة حروق الشمس

كما ذَكرنا في السابق أن فيتامين سي يَعمل على تجديد الخلايا التالفة، فإنه يُساعد في تجديد الخلايا التالفة بسبب أشعة الشمس، والشفاء من الحروق التي سَببتها لبشرتك.

علاج الهالات السوداء تحت العين

من أكثر ما يُزعجنا هو وجود الهالات السوداء حول العينين، فهي تَجعلنا غير راضين عن أنفسنا، أحد فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي هو إزالة الهالات السوداء تحت العين، إذ يَعمل على تقليل صبغة الميلانين في الجلد، وتفَتيح هذه المنطقة بشكل فعال.

تخفيف التجاعيد وتأخير ظهورها

إذا كنت تَحلم ببشرة ناعمة ومشدودة مع مرور العمر، فإن كريم فيتامين سي البرتقالي هو الحل، إذ يَعمل كريم فيتامين سي على زيادة إفراز بروتينات الكولاجين والإيلاستين، اللذان يَعملان على زيادة مرونة وشد الجلد، مما يَعمل على تأخير ظهور التجاعيد وعلاج التجاعيد الموجودة بالفعل، وللوصول لنتيجة ملموسة يَجب استخدامه لمدة لا تَقل عن ثلاث أشهر أو أكثر.

علاج الندوب وإخفائها

إذا كنت تَمتلك ندبة أو جرح قديم، فإن أول ما تَتَمناه هو إزالة أثرها وإخفائها تماما، من أهم فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي هو تخفيف الندوب وعلاجها، فإذا كان لديك جرح وتَرك علامة يُمكنك استخدام الكريم لفترة لا تَقل عن ستة أشهر فما يَزيد حتى تَحصل على نتيجة ملموسة، فهو يَعمل على تجديد الخلايا في منطقة الندبة بشكل سريع.

مرطب للبشرة

إذا كنت تَمتلك بشرة جافة وأردت زيادة رطوبتها ونعومتها، فإن فيتامين سي يَعمل على تقليل فقد الماء من خلايا الجلد مما يَجعل البشرة أكثر رطوبة ويَمنعها من الجفاف، وهو من أهم فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي.

تقليل احمرار والتهاب الجلد

إذا أُصيبت بالتهاب البشرة واحمرارها سواء بسبب حساسية الجلد أو استخدام نوع من أنواع أقنعة الوجه التي تُؤدي لالتهاب جلدك، فإن فيتامين سي يعالج هذا الإحمرار ويعالج البشرة الملتهبة عن طريق تعزيز تجديد الخلايا، وبناء بشرة سليمة دون أضرار.

منع ترهل الجلد

ترهل الجلد من علامات كبر السن أو عند فقدان الوزن، فإن فيتامين سي يُعزز إفراز بروتين الكولاجين والمحافظة على وجوده في خلايا البشرة، وهذا البروتين يُحافظ على مرونة وشد البشرة، مما يُقلل من ترهلها.

معلومات هامة للحصول على فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي

حفظ العبوة في مكان بارد وجاف، وإلا ستتعرض العبوة للتلف، وبدلا من الاستفادة من إيجابيات فيتامين سي وفوائده، ستحصل على سلبياته واضراره.

استخدام الكريم بعد غسل الوجه وتجفيفه.

استخدامه في الصباح، نظرا لأنه يُستخدم كواقي للشمس ولحمايته من خطر الأشعة الفوق بنفسجية.

يمكن استخدامه بعد استخدام الديرما رولر لأكبر استفادة من فيتامين سي.

استخدام الكريم مع الحفاظ على تَناول أكل صحي يَحتوي على فيتامين سي لأكبر استفادة.

استخدام الكريم في سن صغير مع المداومة عليه يَجعل بشرتك نضرة وأكثر شبابا.

متى تتجنب استخدام كريم فيتامين سي البرتقالي

إذ كنت تُعاني من حساسية جلد مفرطة، لذا يَجب عليك اختبار الكريم قبل الاستخدام بوضع كمية من الكريم في منطقة صغيرة وبعيدة عن الوجه مثل الساعد، وانتظار النتيجة خلال 24 ساعة كاملة، إذا ظَهر أى طفح جلدى أو احمرار فيجب عليك تجنب استخدام هذا الكريم.

إذا كنت تعاني من حساسية من أحد مكونات الكريم وذلك بعمل نفس الإختبار السابق ذكره.

إذا كانت العبوة محفوظة بشكل غير صحيح سواء في مكان ذو درجة حرارة عالية أو مكان أكثر رطوبة لفترة، فإن صلاحية الكريم تكون فسدت وستحصل على نتائج سلبية عند استخدامه.

الخلاصة

تَتعدد فوائد كريم فيتامين سي البرتقالي للبشرة، ولا غنى عنه في الروتين اليومي، وفي الكريمات التي تَقتنيها ومنها:

إزالة تصبغات الجلد

زيادة نعومة البشرة ونضارتها

الوقاية من أشعة الشمس

تعزيز التئام الجروح

معالجة حروق الشمس

علاج الهالات السوداء تحت العين

تخفيف التجاعيد وتأخير ظهورها

علاج الندوب وإخفائها

مرطب للبشرة

تقليل احمرار والتهاب الجلد

منع ترهل الجلد

ويمكن استخدام الكريم مع جميع أنواع البشرة سواء العادية أو الدهنية أو الجافة

يجب عليك عند استخدام الكريم:

حفظ العلبة فى مكان بارد وجاف

غسل الوجه وتجفيفه

استخدامه في الصباح

استخدامه بعد الديرما رولر

تناول غذاء صحي يحتوي على فيتامين سي

استخدامه في سن صغير والمداومة عليه

يجب عليك تجنب استخدام الكريم في هذه الحالات:

إذا كان لديك حساسية من أحد المكونات

إذا كان لديك حساسية جلد مفرطة

العبوة محفوظة بشكل خطأ

المصادر

● Vitamin C Serum: Best Products, Benefits, Side Effects, How to Use